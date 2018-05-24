Gül suyunun cilde faydaları

Ata Nejat Ertek, yıllar önce keşfedilen Gülsuyunun cilt için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Güzel kokusunda faydalanılarak ihtiyaç halinde parfüm değeri verildiğini, aynı zamanda cilt bakımında da kullanıldığını anlatan Ata Nejat Ertek, “Cildi nemlendirme ve temizleme özelliğine sahip gül suyunu, buzdolabında saklayıp soğuk soğuk uygularsanız, aynı zamanda yüzünüzün kan dolaşımını da hızlandırmış olursunuz. Böylece gülsuyu ile nemlenen yüzünüz, doğal canlı görünümüne de kavuşur. Özellikle makyaj temizlemek için faydalanabilirsiniz” diye konuştu.

Gülsuyunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususun yüzde 100 doğal olması olduğunu ifade eden Ata Nejat Ertek, “Gülsuyu her cilt için uygundur.Yağlı cildin nem dengesini sağlar,kuru cildi nemlendirir,akne ve sivilcelerle savaşır.

Gülsuyunun cilde diğer bazı faydaları ise şunlardır;ciltteki kızarıklık ve şişkinliği alır,tıkanmış gözenekleri açar,cilde ışıltı-enerji verir,sivilceleri kurutur,cilt kuruluğunu önler gibi...

Yağlı cilt görünümünü ortadan kaldırmak için haftada 2 kere Gül suyunu pudra ile karıştırarak maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın.Bu maskeyi yine gülsuyu ile temizleyin...

Sivilceli ciltler için ise sabah saatlerinde de bir pamuk yardımı ile sivilceli bölgelerinize gül suyunu sürün.Bu işlem sivilceleri kurutacaktır.” şeklinde konuştu.