Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 13:08

Gül suyunun cilde faydaları

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Gül suyunun cilde faydaları

24 Mayıs 2018 13:08

Ata Nejat Ertek, yıllar önce keşfedilen Gülsuyunun cilt için oldukça faydalı olduğunu söyledi.


Güzel kokusunda faydalanılarak ihtiyaç halinde parfüm değeri verildiğini, aynı zamanda cilt bakımında da kullanıldığını anlatan Ata Nejat Ertek, “Cildi nemlendirme ve temizleme özelliğine sahip gül suyunu, buzdolabında saklayıp soğuk soğuk uygularsanız, aynı zamanda yüzünüzün kan dolaşımını da hızlandırmış olursunuz. Böylece gülsuyu ile nemlenen yüzünüz, doğal canlı görünümüne de kavuşur. Özellikle makyaj temizlemek için faydalanabilirsiniz” diye konuştu.


Gülsuyunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususun yüzde 100 doğal olması olduğunu ifade eden Ata Nejat Ertek, “Gülsuyu her cilt için uygundur.Yağlı cildin nem dengesini sağlar,kuru cildi nemlendirir,akne ve sivilcelerle savaşır.


Gülsuyunun cilde diğer bazı faydaları ise şunlardır;ciltteki kızarıklık ve şişkinliği alır,tıkanmış gözenekleri açar,cilde ışıltı-enerji verir,sivilceleri kurutur,cilt kuruluğunu önler gibi...


Yağlı cilt görünümünü ortadan kaldırmak için haftada 2 kere Gül suyunu pudra ile karıştırarak maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın.Bu maskeyi yine gülsuyu ile temizleyin...


Sivilceli ciltler için ise sabah saatlerinde de bir pamuk yardımı ile sivilceli bölgelerinize gül suyunu sürün.Bu işlem sivilceleri kurutacaktır.” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç