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02 Ocak 2017 10:25

Güllübağ Barajı ve HES Doğuyu aydınlatmaya devam ediyor

Güllübağ Barajı ve HES Doğuyu aydınlatmaya devam ediyor

02 Ocak 2017 10:25

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Erzurum’da inşa edilen Güllübağ Barajı üzerinde bulunan hidroelektrik santrali enerji üretmeye devam ediyor. Geçici kabulü 2012’de kesin kabulü ise geçtiğimiz günlerde yapılan Güllübağ Barajı ve HES ile yaklaşık 87 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor.
İspir’in yaklaşık 6 km doğusunda Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 71,5 metre yüksekliğe sahip olan barajın 20,7 milyon metreküp su depolama hacmi bulunuyor. Hidroelektrik enerji santrali 96 MW Kurulu güce sahip olan tesis Erzurum’un 3. büyük hidroelektrik enerji santrali olarak biliniyor.
“Kendi Enerji İhtiyacımızı Kendimiz Karşılayabiliyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ülkemiz açısından hidroelektrik enerji üretiminin önemine değinerek şunları söyledi:
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve ithalatın önüne geçmek için HES’ler fevkalade önemli. Erzurum’da faaliyet gösteren ve geçtiğimiz günlerde kesin kabulünü yaptığımız Güllübağ Barajı ve HES’te yılda 313,898 GWh üretim yapılarak 86 bin 446 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi karşılanıyor. Böylece dışa bağımlı olmadan kendi enerji ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Biz bu potansiyelimizi değerlendirmeye devam edeceğiz.”



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