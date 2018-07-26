Güllüce köylüleri Carmek Yaylası’nda buluştular

Yurt içi ve Yurt dışında yaşayan Güllüce köylüleri Carmek Yaylası’nda bir araya gelerek hasret giderip doyasıya eğlendiler. Köy Muhtarı Etem Gör ve Gurbetçi Sait Gür’ün organize ettikleri piknik günü köylülerce yeterince ilgi gördü.

Muhtar Gör, “Birincisini düzenlediğimiz piknik gününe yurt dışında yaşayan köylülerimiz ve yurdumuzun çeşitli illerinden katıldılar güzel bir gün geçirdik katılanlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki piknik günlerimiz köylülerimizin tamamının katılımıyla çok daha güzel olacaktır, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Gurbetçi Sait Gür, “Güllüce köyü Carmek Yaylası burada ilk defa bir etkinlik düzenledik. Katılım çok iyi ben her sene köyüme geliyorum ama bir çok gencimizi tanıyorum. Onlarda bizleri tanımıyorlar bu piknik günü vesilesi ile köylülerimizle tanışmak kaynaşmak amaçlı düzenledik. Bu gün burada birçok gurbetçimizle hoş sohbetler ettik, yıllardır buluşamadığımız köylülerimizle bir araya geldik. Bu gibi sular muhteşem doğada köylülerimizle olmak çok güzeldi” dedi.