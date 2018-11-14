Gülüş tasarımı daha genç gösteriyor

Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gülüş tasarımının daha genç gösterdiğini söyledi.

Diş Hekimi Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Kişi gülümsemesiyle karşısındakine sıcaklık ve samimiyet verir, gülümsemenin dili yoktur dünyanın her yerinde geçerli bir dildir. Dişlerinden memnun olmayan bireyler diledikleri gibi gülümseyemedikleri için bu ciddi bir özgüven eksikliği oluşturur. Güzel bir gülüş tasarımı orta yaştaki hanımları daha genç gösterirken, genç hanımlara da verilen dudak desteği ve sempatik tasarımla beraber kadınsılık ve hoşluk kazandırır. İlerleyen yaşla beraber dişlerde bazı aşınmalar ve çatlamalar olur, kişinin cildi genç görünse de bakıldığı zaman dişler yaşın habercisi oluyor, aynı zamanda dişler aşındığı için kişinin dikey boyutu düşüyor ve ağız çevresindeki dokular sarkmaya ve çökük durmaya başlıyor, yapılan laminalarla yüzün dikey boyutu arttırılabildiği gibi hem kişi daha genç görünüyor, hem dudak desteği sağlanıyor, hem çatlamış aşınmış görünüm yerine daha doğal görünen beyaz dişlere sahip olunuyor, bu otomatikman kişinin yaşını gençleştiriyor” dedi.

Günümüzde mükemmel bir gülüşün insanlara sıcaklık vermekte olduğunu ifade eden Dr. Kışlaoğlu, “Mükemmel bir gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir ve kendinize olan güveninizi arttıracaktır. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz. Tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakasının dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemidir. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Prep-less Porselen lamina uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir” diye konuştu.

Dişlerin ölçüsünü aldıktan sonra laboratuvarda özel olarak hastasıyla belirlediği formda mumdan dişler hazırlandığını kaydeden Dr. Kışlaoğlu, “Bu dişler hastanın ağzında tek tek denenir ve nasıl durduğu gösterilir, bu işleme prova adı verilir. Prova için hazırlanmış mumdan dişler hastanın ve hekimin ortak onayından sonra, onaylanan formun aynısının porselen hali yapılır. Bu yöntem sayesinde mum üzerinde hastanın ya da hekimin arzu ettiği değişiklikler yapılır ve porselen istenen haline gelmiş, mükemmel gülüş yakalanmış olur. Sonuç itibari ile hasta bu tedavinin sonucunda nasıl bir görünüme kavuşacağını bilir. Yaşlanmanın etkilerini ortadan kaldırın. Yaşlanma ile beraber dişler görünmemeye başlar ve dişlerde çatlaklar oluşur. Senelerin izlerini geri almak için laminalar ideal bir tedavi alternatifidir. Laminalar ayrıca ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisinde kullanılır, dişlerde çapraşıklık veya içe dönüklük olduğunda, dişler gereğinden kısa olduğunda uzatmak için . Ayrıca diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişlerde ve çürük olması ya da çapraşıklık nedeniyle porselen kaplanması gereken durumlarda da uygulanır. Teknik hassasiyet gerektiren bir uygulamadır. İyi bir klinik ve laboratuar çalışması gerektirir. Hekimin ve diş teknisyeninin bu konu üzerine teknik bilgisinin ve estetik görüşünün ve yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Dayanıklılığını arttırmak için çok sert gıdaları ısırmaktan ve tırnak yeme alışkanlığından vazgeçmek gerekir. Tedavinin laboratuvar aşaması yaklaşık 7-10 gündür. Ancak dudakların yeni görünüme uyum sağlaması 3 - 4 haftayı bulabilir” açıklamalarında bulundu.