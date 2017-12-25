Gülüş tasarımı ile daha sağlıklı dişler

Gülüş tasarımının estetik gülüş kaygısı olan hemen her yaştaki kişilerin merak ettiği bir konu olduğunu belirten Dt.Emek Külür, "İlk irtiba yapmak için hiç bir zaman ikinci bir şansımız olmayacak diye bir söz vardır. Son yıllarda estetik gülüş bu nedenle hayatımızda çok büyük rol alır hale gelmiştir. Dişlerimiz estetik gülüş "ün en önemli unsurlarında biridir. Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği yöntemleri sayesinde yapılır. Yani bu porselen lamineler olabilir, kristal destekli veya zirkonyum destekli kaplamalarla, diş beyazlatma ile beraber ufak tefek bonding sistemleri ile veya hepsinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Önemli olan burada hekim ile hastanın beraber görüşüp neye ihtiyacı olduğunu bulmaktır" dedi.

"Gülüş tasarımında bir çok önemli konu vardır"

Gülüş tasarımında son senelerde değişik bir teknik çıktığını bunun adının gülüşünü prova yapma yöntemi olduğunu anlatan Dt.Emek Külür, "Bu teknik sayesinde hekim ile hasta beraber bir araya gelerek ağızda bazı özel mumlarla dişleri göstererek, dişleri birebir ağızda hissederek gülüş tasarımını oturtmak mümkün hale gelmiştir. Bunlar; yüzün şekli, kişinin cinsiyeti, kişinin yaşı, kişinin sosyal konumu, saçlarının uzunluğu gibi bir çok karakteristik bir araya gelir ve bu karakteristik özellikleri bir araya getirip kişinin yüzüne uygun dişi bulmak tabii ki hekimin tecrübesi aynı zamanda kişinin isteğiyle de orantılıdır. Kişinin isteklerini göz arda etmemek lazım ama hekimin tecrübesini de dikkate almak gereklidir. Burada zaten amaç hasta ile hekimin ortak bir bölende bulunmasıdır. Ağızda estetik diş ve gülüşü prova yapmanın en güzel yolu özel mumlar ile bunu yapmaktır veya kompozit denilen malzeme ile ağızda dişe birebir malzeme ekleyerek yapmaktır" diye konuştu.

Kişinin estetik gülüşü ile daha canlı, sportif, çekici bir görüntüye sahip olabildiğini kaydeden Dt.Emek Külür, "Gülüş tasarımı ile daha sağlıklı, ışıl ışıl dişlere kavuşmanız mümkündür. Diş beyazlatma, bonding, porselen lamine diş kaplamaları, zirkonyum diş, ortodonti tedavisi, pembe estetik ve implant diş tedavisine kadar birçok diş tedavi yöntemi gülüş tasarımını kapsamaktadır. Gülüş tasarımı, diş hekimliği ve estetik sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ve ideal bir gülüşü sağlayabilmektir. Dişlerimiz, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Sağlıklı, estetik ve güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerimizdir dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş tasarımını belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek, senelerin dişler ve dudak çevresindeki izlerini silmek ve daha dinamik şekilde görünmek mümkündür" şeklinde konuştu