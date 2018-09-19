Gülüş tasarımı kişide özgüveni yükseltiyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, “Dijital Gülüş Tasarımı; Sadece dişlerin değil çevre dokuların ve yüzün de değerlendirilerek; hastaya ortaya çıkacak sonucun hastanın kendi ağzında gösterilmesi anlayışına dayanmaktadır. Bu yöntem hasta-hekim ve teknisyenin koordinasyonunu sağlayarak kötü sürprizlerin meydana gelmesini önlediği gibi hastaya deyim yerindeyse "test sürüşü" imkanı verir. Vizajizm gibi yeni konseptlerle bir araya gelerek hastanın yüzüne ve psikososyal durumuna en uygun görüntüye kavuşmasını sağlamaktadır. Dijital gülüş tasarımı için sizin; stüdyo kalitesinde fotoğraf ve videolarınız alındıktan sonra bu veriler üzerinde çalışılır. Doktorunuz size final tedavinizi bilgisayar ekranında değil ağzınızda gösterir, yeni olası halinizle fotoğraflarınız ve videolarınız alınarak sizinle paylaşılır” dedi.

Gülüş tasarımında, dişlere plastik bir dolgu maddesi uygulanarak dişlerin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Genç, “Geçici kaplamalar sayesinde, harika bir sonuç için emin adımlarla ilerlemek mümkündür. Kaplamalar hazırlanırken, geçici olarak gerçek dişlere yakın bir biçimde renklendirilmiş ve normal fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde üretilen kaplamalar dişlerin üstüne takılacaktır. Çünkü bu, yeni dişlerin son halini almadan önce bir çeşit final provası olacaktır. Böylece diş hekimi, kişinin ağız yapısına uygun ve rahat hissedeceği dişlere sahip olmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.