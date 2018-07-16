Gülüş tasarımında 4 aşamaya dikkat

Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gülüş tasarımında aşamalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Cerec Cad Cam Sistemin çalışma prensibi ağız içinden kamera ile hazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik, dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır ve gerekirse sinterlenir" dedi.

Kışlaoğlu, dikkat edilmesi gereken 4 aşamayı şöyle sıraladı:

"1’inci aşamada optik kamera ile ölçü alınmaktadır. Alınan ölçü, direkt kameranın bağlı olduğu bilgisayara transfer edilmektedir. 2’nci aşama bilgisayar görüntüleri üç boyutlu hale getirdikten sonra, diş hekimi tarafından, marjinler ve konturlar belirlenir, dişe uygun tasarım yapılır. Sistem biogeneric özelliği ile hastanın mevcut dişlerine benzer yapıda restorasyon önerebilmektedir. Diş hekimi, bu öneri çerçevesinde işlem yapabileceği gibi, istediği değişiklikleri de yapabilmektedir. Karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etme, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilir, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilir. 3’üncü aşamada tasarım bittikten sonra, uygun renk ve boyuttu blok seçilir. Blok mikro torna cihazı ile freze edilerek, diş formu elde edilir. CEREC sistemi ile kullanılan bloklar, feldspatik ve lösitle güçlendirilmiş cam seramikler olduğu gibi lityum disilikat gibi yüksek dirence sahip porselen seramikler, nano seramiklerde olabilir. Ayrıca, CEREC sistemi zirkonyum altyapı ile birlikte üzerine kullanılacak porseleni de birlikte freze ederek, daha sonra bu iki parçanın birbiri ile birleşmesine olanak sağlamaktadır. 4’üncü aşama, protez diş ya da inley veya onley dolgu formu verilen, porselen, zirkonyum ve materyalin, cilalanması, renklendirilmesi ve glazelenmesi aşamasıdır. Bu işlem için ileri teknoloji ürünü fırınlar kullanılır. Klinikle kullanılan CAD CAM sistemi ile dijital ölçünün alınmasını takiben, tasarım ve üretim hastanın yanında gerçekleştirilmekte ve işlem tek seansta bitirilebilmektedir."

Dijital diş hekimliğin bir avantajının da estetik gülüş tasarımı yapılabilmesi olduğunu belirten Kışlaoğlu, "Cerec sistemi, mikro kamera yardımı ile üç boyutlu hale dönüştürülen dişler üzerinde, bireyin yüz ve ağız yapısına uygun olarak istediği değişiklikleri de yapabilmesine, karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etmesine, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilmesine, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilmesine olanak vermektedir" ifadelerini kullandı.

Kışlaoğlu, "Ayrıca, bu yöntemle elde edilen dişlerin olası bitmiş haline yönelik görüntüler bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanmakta, diş hekimive birey, yeni yapılacak restorasyonu bitmeden görebilme imkanına sahip olmaktadır. Sahip olunacak estetik gülüş tasarımını işlemler öncesinde bilgi edinilmiş olucaktır" şeklinde konuştu.