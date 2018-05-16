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16 Mayıs 2018 11:05

Gülüş tasarımında diş rengine dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, gülüş tasarımında diş rengine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Gülüş tasarımında diş rengine dikkat

16 Mayıs 2018 11:05


Diş Hekimi Zafer Kazak, "Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve diş etlerinin oluşturduğu bölgenin estetiği (pembe estetik) değerlendirilir. Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde diş etlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir. Sonrasında dişlerin diş-diş eti-kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Daha sonra tedavi planı netleştirilir" dedi.


Estetik uygulamalarda amacın kişiye yakışanı bulmak olduğunu belirten Kazak, "Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar diş etlerinin seviyeleri ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte bu noktada tercihen lazer ile diş etlerine müdahale etmek gerekir. Eğer sadece diş etlerine müdahale yeterli ise diyot lazer ile işlem yapılabilir. Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert doku veya kombine lazer cihazı gereklidir. Sert doku lazerleri işlem sonrası konfor için de daha çok tercih edilmektedir. Mevcut durumuna göre yapılacak tedavilere göre seans sayısı değişebilir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir" şeklinde konuştu.




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