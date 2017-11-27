Gümrük mühürlü tırda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KOM ekiplerince emtia ve sigara kaçakçılığı suçlarının engellenmesi amacıyla Erzurum-Erzincan yolu üzerinde Ilıca uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerinde yapılan uygulamada 76 plakalı çekici ve bu çekinin arkasında bulunan römork durduruldu. Römork kısmı gümrük mühürlü olan ve araç sürücüsünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine tırda arama yapıldı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden görevli memurlarla birlikte yapılan aramada, aracın içerisinde bulunan soba borularının arasına istiflenmiş vaziyette toplamda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sürücü M.F. adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 518 bin TL. ve engel olunan yaklaşık kamu zararının 427 bin 350 TL. olduğu belirtildi.