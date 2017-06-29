Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:04

Güneş sezonunda kilolara dikkat

Tatilde kilo almak istemeyenler için Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç önerilerde bulundu.

Güneş sezonunda kilolara dikkat

29 Haziran 2017 12:04


Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Tatil demek; yemek, içmek, gezmek ve bronzlaşmak olmamalı. Dönüşte tartı ve aynalara küsmek istemiyorsanız bu sene tatil sizin için yan gelip yatmak değil, sağlıklı beslenip hareket etmek olsun. Baharatları deneyin; Baharatlar hem tat değiştirirler hem de iştahı kısıtlamak üzerinde etkili olabiliyorlar. Kırmızıbiber besin alımını azaltabiliyor aynı şekilde köri, zencefil, zerdeçal ve kimyon da metabolizmanın hızlanmasını destekliyor ve kekik yağlı besinlerin sindirimini hızlandırabiliyor. Buharda pişirin; Daha az yağ almanıza yardımcı olan pişirme tekniklerini deneyin. Lezzet ve görüntü açısından hiçbir farklılık olmayacağını garanti ediyoruz” dedi.


Kişinin en sevdiği besinlere odaklanmasını vurgulayan Diyetisyen Enç, “Örneğin çikolatalı dondurma; 1 top tadın ve gerçek açlık ile psikolojik açlığınızı ayırt etmeye çalışın. Öğünleri atlamayın; Özellikle akşam bir yemeğe veya partiye katılacaksanız, yüksek protein ve lifli bir kahvaltı ve öğle yemeği ve çiğ sebze veya meyveden oluşan bir ara öğün sizi aşırı yemek yemekten alıkoyacaktır” diye konuştu.


“Alkol tüketimine dikkat”


Alkol tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Enç, “Diğer serinletici alternatifler olan meyveli sodalar, light bira veya şarap veya alkolsüz kokteyller sizi serinletecektir. Açık büfeye ikinci defa uğramayın; Beyimize yemek yediğimizin sinyalleri 20 dakikada ulaşır bu nedenle mutlaka yavaş yemeye özen gösterin. Yiyecekler genelde tatilin %90’ının oluşturmakta, aile ve arkadaşlarla geçirilen keyifli saatler, ne kadar ve ne zaman yemek yediğinizi unutmanıza neden olabilir. Miktarlara dikkat ederek, sadece tadına bakmak maksatlı lezzetlere dokunabiliriz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!