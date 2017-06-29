Güneş sezonunda kilolara dikkat

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Tatil demek; yemek, içmek, gezmek ve bronzlaşmak olmamalı. Dönüşte tartı ve aynalara küsmek istemiyorsanız bu sene tatil sizin için yan gelip yatmak değil, sağlıklı beslenip hareket etmek olsun. Baharatları deneyin; Baharatlar hem tat değiştirirler hem de iştahı kısıtlamak üzerinde etkili olabiliyorlar. Kırmızıbiber besin alımını azaltabiliyor aynı şekilde köri, zencefil, zerdeçal ve kimyon da metabolizmanın hızlanmasını destekliyor ve kekik yağlı besinlerin sindirimini hızlandırabiliyor. Buharda pişirin; Daha az yağ almanıza yardımcı olan pişirme tekniklerini deneyin. Lezzet ve görüntü açısından hiçbir farklılık olmayacağını garanti ediyoruz” dedi.

Kişinin en sevdiği besinlere odaklanmasını vurgulayan Diyetisyen Enç, “Örneğin çikolatalı dondurma; 1 top tadın ve gerçek açlık ile psikolojik açlığınızı ayırt etmeye çalışın. Öğünleri atlamayın; Özellikle akşam bir yemeğe veya partiye katılacaksanız, yüksek protein ve lifli bir kahvaltı ve öğle yemeği ve çiğ sebze veya meyveden oluşan bir ara öğün sizi aşırı yemek yemekten alıkoyacaktır” diye konuştu.

“Alkol tüketimine dikkat”

Alkol tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Enç, “Diğer serinletici alternatifler olan meyveli sodalar, light bira veya şarap veya alkolsüz kokteyller sizi serinletecektir. Açık büfeye ikinci defa uğramayın; Beyimize yemek yediğimizin sinyalleri 20 dakikada ulaşır bu nedenle mutlaka yavaş yemeye özen gösterin. Yiyecekler genelde tatilin %90’ının oluşturmakta, aile ve arkadaşlarla geçirilen keyifli saatler, ne kadar ve ne zaman yemek yediğinizi unutmanıza neden olabilir. Miktarlara dikkat ederek, sadece tadına bakmak maksatlı lezzetlere dokunabiliriz” şeklinde konuştu.