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23 Temmuz 2018 09:20

Güneş Vakfı Başkanı Ceylan’dan 23 Temmuz mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Alpaslan Ceylan, Erzurum Kongresinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Güneş Vakfı Başkanı Ceylan’dan 23 Temmuz mesajı

23 Temmuz 2018 09:20


Ceylan mesajında şu görüşlere yer verdi:


"99 yıl önce bugün 23. Temmuz 1919’da tek katlı bir ilkokulun salonunda 62 delegenin bir araya gelmesiyle oluşan kongrede alınan kararlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri atılmış, işgalci devletler karşısında Türk halkı arasında gelişen milli mücadele ruhu canlandırılmış ve bağımsızlık ateşi körüklenmiştir.


Mondros Mütarekesi ile adeta işgale açılan topraklarda, Erzurum’da yapılan kongre, temelini milli iradenin oluşturduğu hükümetin attığı ilk adım olmuştur. Bölgesel olarak toplanan bu kongrenin önemini alınan kararlarla tarih sayfalarında "ulusal öneme sahip bir kongre " olarak görmekteyiz. Böylece Sivas Kongresi kararları, Erzurum Kongresi kararlarına dayanmış, Misak-ı Milli’de Erzurum Kongresi kararları yer almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanış ve açılış gerekçesi Erzurum Kongresi kararlarına oturtulmuştur. Hatta Mudanya ve Lozan antlaşmalarında görülen bağımsızlığı savunan ruh, yine ilhamını Erzurum Kongresi kararlarından almıştır.


Bizlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının evlatları olarak, onların aldığı kararların sonuna kadar savunucusu olacağımızı belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar kalacağını haykırıp ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Tüm bu vesilelerle Erzurum Güneş Vakfı ailesi olarak, Erzurum Kongresi’nin toplanılışının 99. yıldönümünü saygı ve minnetle kutluyoruz.”




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