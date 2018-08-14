Güneş Vakfından Erzurum Türk Oyunları teşekkürü

Dr. Alpaslan Ceylan, 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları" etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Türk Dünyası Oyunları Olimpiyatına giden yolda önemli bir adım olan Türk Oyunları Şöleni’nin Erzurum’da düzenlenmesi tüm Erzurum halkı gibi bizleri de son derece mutlu etmiştir. Bu organizasyon Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınmış olan kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Bu üç günlük programda Erzurum halkı olarak kültürümüzü ve ata sporlarımızı büyük bir ilgi ile izledik ve bir çoğunu bizzat yapma fırsatı bulduk. Bu vesile ile Türk Oyunları Şöleni’nin hazırlanması için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı N. Bilal Erdoğan’a, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı’ya, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’a ve bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese Güneş Vakfı ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Kültürümüze bağlılığımızı artıran bu tür organizasyonların artarak devam etmesi arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz."