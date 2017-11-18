Güneş Vakfı’ndan Geleneksel Türk Sporları semineri

Geleneksel Türk Sporları Konulu Konferansta Güneş Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karcıoğlu ve Atayurt Spor Kulübü Başkanı Gökhan Kalmış sunum yaptı.

Güneş Vakfı’nda gerçekleşen sunum, Karcıoğlu’nun “Güneş Vakfı Gençlik Kolları olarak Tanrı Dağları’ndan Ötüken’e, Ötüken’den Anadolu’ya kadar nerede bir Türk ilmi, bilimi, kültürü ve sporu varsa hepsini en iyi şekilde yaşayıp ve yaşatacağımıza söz veriyoruz“ söylemi ile başladı.

Türk sporları hakkında bilgiler veren Karcıoğlu bu sporlarımızın tamamının atalarımız tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya taşındıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. “Asırlar önce Tanrı Dağları’nın kalbinden çıkıp gelen atalarımız, dünya nizamı için Bozkurt bakışlarında cesaret ve heybelerinde bir yığın maharet taşımışlardır. İşte bu maharetlerden yalnızca biriside Geleneksel Türk Sporlarımızdır. Türk Sporlarındaki asıl amaç galip geleceksin ama asla ezici olmayacaksın, galip geleceksin ama bu galibiyet hırsın ve öfkenin galibiyeti değil aksine iyinin, doğrunun ve hakkın galibiyeti olacak.”

Atayurt Spor Kulübü Başkanı Gökhan Kalmış ise Güneş Vakfı bünyesinde bulunan Ötüken Spor Kulübü ve Atayurt Spor Kulübü olmak üzere Geleneksel Türk Sporlarında faaliyetlerinin olduğunu belirtti. Kalmış, “Güneş Vakfı Gençlik Kolları olarak kurduğumuz bu kulüplerin daha yeni olmasına rağmen Türkiye’de düzenlenen farklı yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettik. Bizlere bu imkânları tanıyan hocamız Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Sunumların ardından Ağaç Güreşi, Aşık Oyunu ve Mangala gibi Türk Sporlarının uygulamaları yapıldı.