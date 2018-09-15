GÜNSAM Kafkas İslam Ordusunu unutmadı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Kafkas İslam Ordusu harekatı, 1. Dünya Savaşının yaşandığı günlerde Kafkaslarda ve özellikle Azerbaycan'ın zenginliklerinde gözü olan Rus, Ermeni, İngiliz ve Alman birliklerinin katliam ve soykırım uygulamalarına karşı Türkiye'deki kardeşlerinin askeri işbirliği ve yardım harekatının adidir. Bu harekat Azerbaycan Türklerinin, egemenliklerini ellerinden almak ve hatta onların yok edilmek istendiği kara güne karşı oluşturulan bir harekattır. Bu yüzden bu mücadelede şehit olan kahramanlarımızın ruhları Azerbaycan'ı sonsuza kadar koruyacaktır.

Osmanlı Devleti, çok zor koşullar altında bulunmasına rağmen kardeşlerinin yardım isteğini kendisinin öz görevi bilerek, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu ile zaferlerle dolu bir kahramanlık destanı yazdı. Bizler de devletlerimizin arasındaki milli çıkarlarımızı kollamayı becerirsek, milli egemenlik, milli güvenlik ve stratejik özelliklerimizi bilirsek bölgemizde planlanan her turlu oyunu güçlü Türkiye ve güçlü Azerbaycan olarak bozar ve yok ederiz” dedi.

Ceylan, Türkiye ve Azerbaycan aynı kan, aynı dil, aynı din, aynı medeniyet ve aynı tarihin parçası olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden 15 Eylül 1918 gününü büyük gururla kutluyoruz. Çünkü bugün, Türk'ün Türk'e olan sadakatinin bir göstergesidir. Sadakat bize dedelerimizden miras kaldı. Biz de bu mirası gelecek nesillere aktarmalıyız." diye konuştu.