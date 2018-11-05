Güreşte dünyayı fetheden Bilici'ye coşkulu karşılama

Macaristan'da yapılan Dünya Şampiyonasında Grekoromen stilde Dünya üçüncüsü olan Erzurumlu güreşçi Rahman Bilici, memleketinde çiçeklerle karşılandı. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bizim gözümüzde Rahman dünya şampiyonudur” dedi.

Ankara ASKİ Spor'da güreş hayatını sürdüren Erzurumlu milli sporcu Rahman Bilici, dünya üçüncüsü olarak Dadaşların göğsünü kabarttı.

Macaristan'ın başkenti Budapeş'nin Loszla Papp Arena'da yapılan Büyükler Dünya Güreş Şampiyoınası'nda grekorom stilde Dünya üçüncüsü olan Rahman Bilici memleketi Ezurum'a döndü.

63 kilonun bronz madalya mücadelesinde Mısırlı rakibi Hasan Ahmed Mohamed'i mağlup ederek, ülkemize bronz madalya kazandıran Rahman Bilici için Erzurum Hava Meydanında karşılama töreni düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen, Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, Palandöken Belediyespor Güreş Antrenörü Ferhat Binici, ve diğer güreş severler tarafından çiçeklerle karşılanan dünya üçüncüsü güreşçi, büyük bir gurur yaşadı. Minik oğlu Alperen ile birlikte Türk Bayrağına sarılarak kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan Milli güreşçiyi karşılayanlar arasında babası Mehmet Bilici, Annesi Rüveyda Bilici, ağabeyi Şahin Bilici ve yakınları da katıldı.

İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen ile birlikte Rahman Bilici'yi karşılama törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Dünya şampiyonasını izledik. Hakemler Rahman Bilici'nin altın madalyasını adeta gasp ettiler. Milli sporcumuz üçüncü olarak bronz madalya kazandı, ama bizim için Rahman dünya şampiyonu olmuştur” dedi.

Rahman Bilici'yi Türk güreşinin hizmetine sunan antrenör olarak bilinen Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç da, ASKİ Sporlu pehlivanın dünya şampiyonasında hakkının yenildiğini söyledi. Alpkılıç, “Rahman Bilici dünya şampiyonasında altın madalyayı kılpayı kaçırdı. Ülkemize bronz madalya kazandırdı. Milli güreşçimizi elde ettiği dünya üçüncülüğünden dolayı kendisini kutluyorum” dedi.

Dünya üçüncüsü Milli Güreşçi Rahman Bilici, ortaokulda eğitim gördüğü yıllarda Beden Eğitimi Öğretmeni olan eski milli atlet Mehmet Bayram'ın tavsiyesi üzerine güreşe yöneldiğini belirterek, “Mehmet Bayram hocam, beni o dönem Türk Telekomspor'un güreş antrenörlüğünü yapan Battal Hocama (Alpkılıç) gönderdi. O, şekilde güreşe başladım. Battal hocamın nezaretinde iki yıl Türk Telekomspor'da güreş yaptıktan sonra Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'ne gittim ve oradan da ASKİ Spor'a transfer oldum. On yıldır ASKİ Spor'da güreş yapıyorum” dedi.

Havalimanından alınan Milli güreşçi Rahman Bilici, konvoyla baba ocağı Dadaşkent'e gitti. Burada vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Dünya üçüncüsü güreşçinin babasının evinin önünde dualarla karşılandı. Milli güreşçinin bundan böyle Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilmesi için dualar okundu.