Gürkan Levent Çelebi, AK Parti'den Palandöken Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu

Gürkan Levent Çelebi, Palandöken Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinde 1989-2007 yılları arasında sırasıyla Meclis ve Encümen Katipliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğu yapan, 2007-2017 yılları arasında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın Fahri Erzurum Danışmanlığı görevinde bulunan Çelebi, 2009 yılında TRT Erzurum Müdürlüğü'nde Strateji Uzmanı olarak göreve başladı ve bu görevinden istifa ederek, Palandöken Belediye Başkanlığı için AK Partiden aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Gürkan Levent Çelebi, ”Hiç şüphe yok ki, toplumsal kalkınmanın mücadelesi yerel yönetimlerle başlar. Dünya Lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK kadrolarla Türkiye, dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmiştir. Yerel yönetimlerin başarısının bu bağlamda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilinciyle bizler de böylesine anlamlı bir göreve talip olduk” dedi.