Gürpınar ve Muratgeldi’ye asfalt geldi

Gürpınar ve Muratgeldi köyleri asfalta kavuşurken, yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Korkut, köylülerle sohbet etti.

Köy yerlerinde toprak sokakların çamur veya toz ile insanların yaşamını etkilediğini belirten Ali Korkut, "Köylü veya şehirli diye hizmetten yararlanmada fark kalmamalıdır. Biz bu şiarda köy/mahallelerimizi asfaltlıyoruz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, köy/mahallelerin asfaltlanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesini katkı sağladıklarını söyledi. Ali Korkut, "Köy yerlerinde yazın toz, kış ve bahar kar ile çamur insanların yaşamını kabusa çevirebilmektedir. Hiçbir köy sakini sokaklarının tozdan veya çamurdan arındırılmasının mümkün olduğunu düşünmüyordu. Biz, geçtiğimiz yıldan itibaren bağlı 36 köy ve mahallede asfaltlama çalışması yapıyoruz. İnsanların yaşamını değiştirmek, köy yaşamının katilesini yükseltmek hedefimiz. Asfalt yapılan köy/mahallelerde toz ve çamur işkencesi bitiyor. İnsanlar memnunlar. Şimdi 10 kadar köy/mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Hizmetler ile köy - şehir arasında yaşam farkını azaltmak, mümkün olduğu kadar eşitlemek gibi düşüncemiz var. İnşallah çeşitli hizmetleri köylerimize götürerek yaşam kalitesini yükseltecek ve köy ile şehir arasındaki yaşam farkını ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Ali Korkut, asfalt dışında hizmetlerin de köylerle buluşacağını ifade ederken, batıda köy yaşamının cazibesinin mutlaka doğuya da taşınmasının önemine işaret etti.