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28 Haziran 2018 15:11

Güvenlik Haftasını yaş pasta keserek kutladılar

Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan güvenlik personeline sürpriz kutlama yapıldı.

Güvenlik Haftasını yaş pasta keserek kutladılar

28 Haziran 2018 15:11


Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan güvenlik personeline Güvenlik Haftası nedeni ile Hastane idari personeli tarafından yaş pasta kesilerek kutlandı.


Güvenlik Haftası nedeni ile Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi, Uzman Dr. Atilla Gürgen Hastane Müdür yardımcıları Osman Bektaş ve Hilmi Eraslan tarafından güvenlik personeline sürpriz kutlama yapıldı.


Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan güvenlik personelini toplantı var diye Başhekim yardımcısı Dr.Ertaç Macit’in odasına toplandılar. Ardından güvenlik personeli normal toplantı beklerken bir anda Hastane idaresi yaş pastayla içeri girdiler. Pastayı gören güvenlik personeli sürpriz kutlama karşısında son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.


Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzaman Dr. Atilla Gürgen, “Güvenlik personelimiz Hastanemiz bizim belkemiğidir ne zaman başımız sıkışsa hemen güvenliğe baş vuruyorum onlardan yardım istiyoruz sağ olsunlar bizlere her zaman destek oluyorlar, biz de Hastane İdaresi olarak fedekarca çalışan güvenlik personelime moral olsun. Onları unutmadığımız belirtmek için güvenlik haftalarını yaş pasta keserek kutlamak istedik” dedi.


Daha sonra yaş pastayı güvenlik personeli ile birlikte kestikten sonra herkese ikram ettiler.




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