Güzel: “Biz Ensar’ız, onlar Muhacir“

Güzel, "Münferit bir takım olayları genele mal etmemek lazım. Onlar bize Allah’ın emanetidir" dedi.

Başta Afganistan olmak üzere zor şartlar altındaki çeşitli ülkelerden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Erzurum’a da yerleştirilen sığınmacı ailelerle ilgili olarak ERVAK Başkanı Erdal Güzel konuştu. Bazı kesimlerin sığınmacılara yönelik olarak öteleme ve toplumdan soyutlama girişimlerine sert tepki gösteren ERVAK Başkanı Güzel, "Bu meseleye hepimizin bakış açısı, ensar ve muhacir dayanışması şeklinde olmalıdır. Bunlar mağdur insanlar, mazlum insanlar. Münferit bir takım hadiseleri sığınmacıların tamamına mal etmek yanlıştır. Bir keze bizim kültürel kodlarımızda, örf, anane, gelenek, görenek ve inanç sistemimizde, düşmüş olana el uzatmak, yardım etmek ve kucaklamak vardır. Öbür türlü bir tavır sergilemek, bize de yakışmaz, geleneklerimize de yakışmaz" diye konuştu.

BUNUN ADI ENSAR VE MUHACİR DAYANIŞMASI

Sığınmacıların hiçbirisinin ülkelerinden, ana yurtlarından ve topraklarından kopma meraklısı olmadığını ve hiç kimsenin böyle bir duruma düşmek istemeyeceğini anlatan Erdal Güzel, "Bu insanlar çok zor şartlar altındaydılar, can ve mal güvenlikleri yoktu. Türkiye’ye geldiler ve bizlerden medet umuyorlar. Esasen onlar bize canlarını emanet ettiler. Bizde emanet baştacıdır, bu yüzden yapmamız gereken de onlara şefkat elimizi uzatmak, sahip çıkmak ve sahiplenmektir." diye konuştu.

Sığınmacılara olan yakın ilgisi ve sıcaklığıyla Erzurum’un elde ettiği konumun Türkiye’de örnek gösterildiğini dile getiren ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Misafirperverlik bizim kodlarımızda var. Aksi bir tutul içerisinde zaten olamayız. İşte bu yüzdendir ki, Erzurum’un sığınmacılara olan yaklaşımı Türkiye’de hakikaten örnek teşkil etmektedir. Çünkü Erzurumlular, sığınmacılara sahiplenirken, aynı zamanda ensar ve muhacir dayanışmasının 21. yüzyıl örneğini ortaya koymaktadırlar" ifadelerini kullandı.

ERDAL GÜZEL: ONLAR KÜLTÜR ELÇİLERİMİZ

Erzurum’da şu an itibariyle ikamet eden sığınmacı aile sayısının 350 olduğunu ve bu ailelerin yüzde 80’ine yakını Afganistan uyrukluların oluşturduğunu belirten Güzel, bir başka hususa daha dikkat çekti. ERVAK Başkanı Güzel, "Erzurum’a sığınan Afgan bir aile vardı ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Bu aileyle sık sık görüşürüz ve en son dün telefonla konuştuk. Bana Erzurum’u çok özlediklerini, Erzurum’da gördükleri ilgi, alaka ve sıcaklığı hiçbir yerde bulamadıklarını ifade ettiler. Gittikleri her yerde de, Türkiye’nin ve Dadaşların yardımseverliğini anlattıklarını söylediler. Kısaca adlarından da anlaşılacağı üzere bize sığınmış olan bu kardeşlerimiz, aynı zamanda ülkemizin ve şehrimizin gönüllü kültür elçiliğini de yapmaktalar. Bu yüzden sığınmacı kardeşlerimizi incitecek ve kıracak davranışlardan uzak duralım. Münferit olaylardan yola çıkarak bu ailelerimize bakış açımızı değiştirmeyelim, bu düşüncede olanlara da, yanlış düşündüklerini anlatalım" dedi.