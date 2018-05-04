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04 Mayıs 2018 08:50

Güzel Sanatlar için yetenekli öğrenciler aradılar

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Lisesi öğrencileri Oltu’ya gelerek bir takım etkinlikler düzenleyerek okullarını liseli öğrencilere tanıttılar.

Güzel Sanatlar için yetenekli öğrenciler aradılar

04 Mayıs 2018 08:50


Resim, kara kalem, hattat, yağlı boya ve ebru çalışmalarının yanı sıra canlı müzik yapan üniversite öğrencileri, etkinliğe katılan Oltulu öğrencilere güzel bir gün yaşattılar.


Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Üyesi Kadir Tuzcu, “Bugün Oltu’ya Güzel sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi olarak halkımıza daha yakından ulaşabilmek Güzel sanatları ilçelerimize tanıtmak için geldik. Amacımız yetenekli çocukları arıyoruz. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinden önce ortaokul liseye sonra Güzel Sanatlar Fakültesine yönlendirmek istiyoruz. Bölgemizde yaşayan gençlerimizin gönüllerine bu sanatları düşürmek daha sonra onları kendi öğrencimiz olaraktan ülkemizin güzel sanatlarda daha güzel yerlere taşısınlar diye bugün Oltu İlçemize geldik. Daha öncede diğer ilçelerimize gittik. Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Türk El sanatları yani Türk Sanatları bölümü var. İki halı kilim var, kumaş tasarımı var tezhip, seramik, Resim bölümü, Grafik bölümü, Güzel Sanatlar Lisesi’nden ve Fakültesinden Müzik bölümünden öğrencilerimiz var. Burada içi içe olabilmek için canlı müzik yapıyorlar bu etkinliğimiz sabah başlıyor akşam saatlerine kadar devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisindeyiz bu vesile ile bütün öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Bizlere soru sormalarını fakülteye ve liselere nasıl gideceklerini anlatıyoruz bizim amacımız ve maksadımız budur” dedi.


Etkinliğe katılan öğrenciler ise “Abilerimiz geldiler bizlere yol gösterdiler teşekkür ediyoruz onlara” dediler.




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