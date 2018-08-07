TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhında bulunan 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile geliştirilen Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında bugüne dek 19 bin 37 çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek, çiftçi ve engelli vatandaşa yüz yüze eğitimler ulaştırıldı.

Program kapsamında; çocuklara yönelik kodlama ve sosyal finansal beceriler eğitimleri, gençlere ve yetişkinlere yönelik finansal, teknolojik ve girişimcilik eğitimleri gerçekleştirildi. Proje, bölgedeki beşeri sermayenin geliştirilmesini destekleyici eğitim ve faaliyetleri ile çocuk ve gençlerin toplumsal hayata, yetişkinlerin ekonomik hayata aktif katılımını güçlendirmeyi hedefleniyor.

Eğitim programına ek olarak proje, yeni iş fikirlerini destekleyecek ve bölge halkının var olan ürünlerinin satış pazarını genişletecek kooperatifleşme programı ile bölge sahiplerine yerel sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümleri geliştirme ve uygulama fırsatı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhındaki bölgelerde yenilikçi fikir ve iş geliştirme süreçleri desteklenecek, proje kapsamında kooperatifleşme sürecinde desteklenecek toplam 18 iş fikri teknik destek ve mentorlük hizmetleriyle güçlendirilerek bu faaliyetler sayesinde yeni istihdam alan ve fırsatları da oluşturulacak.

Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek pazar analizi çıktıları doğrultusunda bölgedeki farklı sektörel alanlarda yenilikçi üretim ve turizm alanlarını geliştirmeye yönelik alt bölgelere yönelik özelleştirilmiş strateji ve eylem planları geliştirilecek.

Proje kapsamında 1 Ağustos 2018’de Ardahan’da, 2 Ağustos 2018’de Kars’ta, 3 Ağustos 2018’de Erzurum’da, kooperatifler ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları sonucunda her ilden seçilen projeler, Habitat Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Habitat Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı Kapsamında gerçekleştirilen Fikir Üretme Kampları, Ekim ayında aynı içerikle tekrarlanacağı belirtildi.