Hafızlık Türkiye finali Erzurum’da yapılacak

Erzurum Lalapaşa Camiinde düzenlenecek olan Türkiye finali yarışması ile ilgili Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula şunları söyledi:

“2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 15. Erkek Din Görevlileri Hafızlık final yarışması 9 Eylül 2018 Pazar günü hafızlar diyarı Kilidi Mülki İslam Erzurum’da saat 13.00’da Yakutiye Lalapaşa camiinde yapılacaktır. Yarışmaya Karaman, İstanbul, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Şanlıurfa, Nevşehir, Ardahan, Muş ve Bolu Bölgelerinde birinci olan hafızlar katılacaktır. Yarışmanın jürisini DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri Hafız Yaşar Çuhadar ile Hafız Ramazan Aran, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hafız Davut Kaya ve Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Hafız Osman Eğin yapacaklardır. Tüm halkımız davetlidir.” dedi.