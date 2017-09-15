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15 Eylül 2017 12:09

Haftada 25 dk ile fit olmak mümkün

Endorfin Estetik ve Yaşam Merkezi Fitness Eğitmenlerinden Emre Baler, son dönemde popüler olan haftada sadece 25 dk sporla fit olma yöntemi E-fit veya Ems hakkında bilgi verdi.

Haftada 25 dk ile fit olmak mümkün

15 Eylül 2017 12:09

Bu sporun daha çok spor yapmayı sevmeyen, spor yapmak için zamanı olmayan, hızlıca kilo vermek isteyen kişilerde oldukça uygun bir sistem olduğunu belirtti.


Endorfin Estetik ve Yaşam Merkezi Fitness Eğitmenlerinden Emre Baler, “EMS teknolojisi uzun süredir var uzun yıllar süren araştırma ve geliştirmelere dayanmaktadır. EMS, fizyoterapi, kozmetoloji ve eğlence sektöründe başarıyla uygulanmaktadır. Rus uzay araştırmaları da uzayda astronotların eğitilmesi için elektro kas uyarı sistemini kullanmaya başladılar. Yerçekiminin olmaması ve uzayda ağırlık olmaması nedeniyle astronotları distrofi sorunları yaşamaktaydı. Tüm vücudu uyaran çalışma sayesinde ağırlık olmamasının yan etkileri önlenebilmekteydi. Profesyonel atletler de Olimpiyat Oyunlarına hazırlanırken EMS (Elektro Motor System )teknolojisini kullanmaya başladılar” dedi.


1990’larda Alman mühendislerin, fizyoterapistlerin ve kişisel antrenörler gibi profesyonellerin tarafından yaygın olarak kullanılan yeni nesil bir EMS ekipmanı geliştirdiklerini ifade eden Baler, “Bu bilimsel yöntem uzun süren deneyimlere ve araştırmalara dayalı olarak geliştirilip test edilmiştir ve yapılan incelemeler EMS ekipmanının etkililiğini ortaya koymuştur. Çeşitli araştırmalar, medikal ve spor alanlarında elde edilen sonuçlar etkililiğini ispat etmiş ve bu teknoloji Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından tanınan bir tedavi yöntemi olarak tescil edilmiştir. Ekipman bütün yönleriyle güvenlidir ve antrenmanlar tamamen kişiye özeldir çünkü her bir antrenman, kişinin amacına ve şartlarına uygun şekilde yoğunluğu belirleyen ve ayarlayan bir kişisel antrenör tarafından kontrol edilmektedir” diye konuştu.


Elektronik Kas Uyarı Sisteminin faydaları nelerdir?


25 dakikalık antrenmanlar sırasında kasların ve tendonlar zorlanmadan çalıştırıldıklarını kaydeden Baler, “Tüm vücudu uyaran EMS (Elektro Motor System )antrenmanı kilo vermek, kas yapmak ve geliştirmek ve vücudu şekillendirmek için son derece etkili bir yöntemdir. Geleneksel antrenmanlar sırasında tüm kas gruplarının belli bir etki elde etmek için ayrı ayrı çalıştırılması gerekir. Bu oldukça zaman alıcı olabilir. Eletro Motor System ile 25 dakikalık antrenman seansı vücudun tüm kaslarını etkileyebilir ve tüm lifleri güçlendirebilir. Bir zamanlar sadece uzun yıllar egzersiz yaparak ulaşılması mümkün olan hedefler artık EMS uyarısı sayesinde daha kısa sürede ulaşılabilir. Kullanıcılar hemen bu heyecan verici avantajlardan faydalanmaya başlayabilirler çünkü hemen tüm büyük kas grupları, belde ve kasta ulaşılması güç olanlar da aynı anda aktive edilir” şeklinde konuştu.




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