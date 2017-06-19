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19 Haziran 2017 12:09

Halı sahada 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde halı saha olarak işletilen tesislere baskın yapan jandarma ekipleri soyunma dolaplarının arkasına zulalanmış 11 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Halı sahada 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

19 Haziran 2017 12:09


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma sonucu, şüpheli bir şahsın Ağrı ilinden temin ettiği gümrük kaçağı bandrolsüz sigaraları Karayazı ilçe merkezinde bulunan kapalı halı saha spor kompleksinde depolayarak piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 1 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu 18.06.2017 günü saat 06.00’da icra edilen operasyonda halı saha spor kompleksinde soyunma dolaplarının arkasındaki bölmelere tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada; özel bölmelere gizlenmiş vaziyette toplam 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek şüpheli adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.




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