Halk günü toplantısının ilki yapıldı

İçişleri Bakanlığı talimatıyla ayda bir defa olmak üzere düzenlenecek Halk Günü toplantısının ilki gerçekleştirildi.

Yeni yapılan Oltu Hükümet Konağı’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selami Koçak ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara tek tek söz veren Kaymakam Turan, vatandaşın sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturulması ve ilgili makamlara ulaştırılması yönünde yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Her ayın ikinci Çarşamba günü gerçekleştirilecek Halk Günü toplantısının ikincisine katılımın daha yüksek oranda olması bekleniyor.