Halkın kuyruk isyanına çözüm Deligöz’den geldi

Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Deligöz, “Erzurum Et Kombinası Müdürü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Et ve Süt Kurumunun Erzurum Kombina Caddesinden taşınan hizmet ve satış yerinden dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Erzurum ilimizde bulunan tüm Migros’lar da ürünlerin aynı fiyat ve kaliteden satılması yönünde fikir birliğine vardık. Et ve Süt Kurumu ürünlerinin Erzurum satış mağazası ikinci katında da hizmete girmiştir. Ayrıca BİM ve A101’lerin yanı sıra tüm Migroslarda da ucuz fiyattan kıyma ve kuşbaşı satışları yakında başlayacaktır. Halkımıza duyurur, hayırlı Ramazanlar dilerim.” diye konuştu.

Erzurum’da vatandaşlar, ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü’ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta beklemiş ve bu konuyla ilgili şikâyette bulunmuşlardı.