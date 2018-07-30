Hamile kalma şansını arttıran öneriler

Dr. Cem Fıcıçıoğlu, hamile kalma şansını arttırma önerilerinde bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Herhangi bir genel sağlık problemi olmayan çiftlerin gebe kalma şansı daha yüksektir. Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler gebe kalmanızı kolaylaştırabilir ve sağlık bir gebeliğe başlangıç için fayda sağlar. Diyabet (şeker hastalığı), aşırı kilo (obezite), astım gibi bazı rahatsızlıklar gebe kalmanızı etkileyebilir. Düzenli olarak korunmasız ilişkisi olan çiftlerin yüzde 84’ü bir yıl içinde gebe kalacaktır. Gebe kalamayanların yarışı da ikinci yıl içinde gebe kalabilecektir” dedi.

Dr. Fıçıcıoğlu, hamile kalma şansını arttırma önerilerini şöyle sıraladı:

“Diyet ve egzersiz: Aşırı şişmanlık veya zayıflık gebe kalma şansını etkileyebilir. Çok fazla veya çok az olan vücut yağı adet düzenini etkileyerek gebe kalma üzerinde olumsuz etki yapabilir. Eğer vücut kütle endeksiniz (BMI) 20-25 arasında ise sağlık kilodasınız. Vücut kütle endeksi 30 dan fazla 19 dan az olanların gebe kalmada problemleri olacaktır. Eğer erkek eşinde vücut kütle endeksi 30 üzerinde ise onunda fertilitesi normalden azdır.

Alkol ve sigara: Eğer gebe kalmak istiyorsanız yada gebeyseniz alkol içmeyi bırakmanız gerekir. Alkol aynı zamanda erkek eşin sperm değerlerini de olumsuz etkiler. Sigara içimi pasif içicilik dahil doğurganlığınızı azaltır. Sigara ayrıca sperm değerleri üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Kafein tüketimi ( kahve, çay, kola) ile doğurganlık arasında açık bir ilişki tespit edilmemiştir. Ezbere hekime sormadan ilaç kullanılmaması önemlidir, belki kullandığınız bazı ilaçlar doğurganlığı azaltabilecektir.”

Ovulasyon ( yumurtlama) zamanı cinsel ilişki en yüksek gebe kalma şansını sağladığını ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu genellikle son adetinizin birinci gününden itibaren saydığınızda 14. gün civarında olacaktır. Yumurta salındıktan sonra 12-24 saat canlı kalabilmektedir. Bu zaman dilimi içinde sperm yumurtayı bularak döllemesi gerekmektedir. Aksi halde o ay gebelik olmayacaktır. Sperm kadın döl yollarında 7 güne kadar canlı kalabilmektedir. Başarı için en yüksek şans, ay boyunca 2-3 günde bir ilişkide bulunmaktır. Bir yıldan fazla korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmadıysa mutlaka konuyla ilgili uzman hekime başvurun. Bilinen bir rahatsızlığınız, adetler düzensiz, ailede erken menopoz hikayesi, geçirdiğiniz karın ameliyatı, yumurtalık kistiniz, erkek eş de inmemiş testis hikayesi vs varsa yaşınız, 35 üzerinde ise beklemeden hekim görüşü almanız önemlidir” şeklinde konuştu.