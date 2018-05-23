Dr. Cem Fıçıcıoğlu, hamilelikte besin gereksinimlerine dikkat çekti.

“Vücudunuz, bu besin gruplarından herhangi birinin deposu açısından eksikse sıkıntı yaşarsınız” diyen Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Unutmayın ki sizin amacınız, gebelik süresince çok çeşitli besinlerden tüketmektir. Mümkün olduğunca doğal ve az yağlı yiyecekler seçin. Siz ve bebeğiniz taze meyveler, sebzeler ile tavuk, balık, fasulye veya mercimek gibi yağsız proteinlerden daha fazla fayda elde edecektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, hangi besinlerin günlük diyetinize dahil etmek, gebelik sırasında vücudunuzun beslenme ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olacağını şöyle aktardı;

“Protein: Protein, bebeğinizin beynini de içeren fetal dokunun doğru gelişmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Hamilelik sırasında göğüs ve rahim dokusunun büyümesine yardımcı olur. Bebeğinize daha fazla kan gönderilmesi için artan kan akışında bile rol oynar.

Günde üç porsiyon protein tüketmelisiniz. Aşağıdakiler en önemli protein seçenekleridir: Yağsız dana eti, Kurubaklagiller, Tavuk, Somon, Fındık, Fıstık ezmesi, Süzme peynir.

Kalsiyum; Kalsiyum bebeğinizin kemiklerini oluşturmakta yardımcı olur ve vücudunuzun sıvı kullanımını düzene sokar.

Hamile kadınların günde en az üç porsiyon kalsiyum alımına ihtiyacı vardır. İyi kalsiyum kaynakları şunları içerir: Süt, Yoğurt, Peynir, Lahana, Soya peyniri, Yumurtalar.

Folik Asit: Folik asit, nöral tüp defekti riskini azaltmada önemli rol oynamaktadır. Bunlar, spina bifida ve anensefali gibi bebeğin beynini ve omuriliğini etkileyen büyük doğum kusurlarıdır.

Hamilelikte, 600 ila 800 mikrogram folik asit alımı gerekir. Aşağıda bulunan gıdalardan folik asit alabilirsiniz: Karaciğer, Fındık, Kuru Fasulye ve Mercimek, Yumurta, Fındık ve Fıstık ezmesi, Koyu yeşil yapraklı sebzeler.

Demir: Demir, kan akışını artırmak için sodyum, potasyum ve su ile çalışır. Bu, hem siz hem de bebeğinize yeterli miktarda oksijen gitmesini sağlar.

Hamilelikte günde 27 miligram demir alınmalıdır. Bu besin öğelerinin en iyi kaynakları şunlardır: Koyu yeşil, yapraklı sebzeler, Turunçgiller, Zenginleştirilmiş ekmek veya tahıllar, Yağsız sığır ve kümes hayvanları, Yumurta, Kuru meyveler.

Sağlıklı beslenme bir yana hamilelikte her gün en az sekiz bardak su içmek ve doğum öncesi gerekli olan vitaminleri almak önemlidir. Yalnız yiyeceğin folat ve demir de dahil olmak üzere yeterli miktarda belirli besin maddelerini içermesini belirlemek de zordur. Kendinizin ve bebeğinizin sağlıklı kalmasını sağlamak için hangi prenatal vitaminleri almanız gerektiğini doktorunuzla konuşmalısınız.”