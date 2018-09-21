Hamilelikte depresyona dikkat

Mustafa Güveli, gerek hamileliğin getirdiği fiziksel yük, gerek hormonal değişiklik nedeniyle psikolojik durumları çok değişen kadın için dikkatli olmak gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Mustafa Güveli, “Hamilelik kadının hayatında çok önemli bir dönemdir. Onun annelik duygusunun tatmini, neslin devamı gibi birçok yönü incelenebilir ancak hamileliğin getirdiği yük kadının psikolojisinde de önemli değişikliklere neden olur” dedi.

Her gebe kadının gebe kaldığını fark ettiği andan itibaren annelik duygusunu yaşamaya başladığını ifade eden Dr. Güveli, “Bu duygunun hissedilmesi ile anneler farklı bir havaya bürünürler ve daha şefkatli bir varlık haline dönüşürler. Ancak bu süreç içerisinde değişimler bazen olumsuz yönlere de kayabilir. Depresif ruh hali en sık karşılaştığımız sorunların başında gelir. Bu durumda değişen kadınlık hormonları ve gebelikle birlikte artan farklı salgılar rol oynar. Eğer değişime vücut adapte olamazsa gebeler de sıkça ağlamalar yaşama karşı arzularını kaybetme, bebeği istememe, kendi değersiz görme bazen de bebeği aldırma düşünceleri de yoğunlaşabilir. Bunlar genellikle kısa bir süre içerisinde gelip geçici durumlardır. Eğer 2-3 haftadan daha uzun sürerlerse gebenin yakınları da dikkatli olmalıdır. Depresyon geliyorum diyebilir” diye konuştu.

Gebelikte kan akışından kiloya kadar birçok başka değişimlerin yaşanacağını kaydeden Dr. Güveli, “Değişimler istenen arzulanan değişimler olsa bile her zaman stresi beraberinde getirir. Gebelik ve yeni bir canlıya alışmak kadınlar için bazen sanıldığından zor olmaktadır. Bunun için gebeliğin planlı olması çok önemlidir. Psikolojik olarak hazır olmak yaşanan kaygıları minimuma indirir. Ayrıca gün içerisinde sıkıntı, huzursuzluk, nefes alma zorluğu gibi mevcut fizyolojik değişimlerinde arttırdığı ruhsal sıkıntı hali görülebilir. Anksiyete bozuklukları adı altında toplanan bu durumlar depresyondan sonra ikinci sıklıkta görülür. İç sıkıntısı, huzursuzluk, aniden bastıran sanki boğuluyormuş gibi olma hali, yerinde duramama, kapalı ve dar alanların gebeyi sıkması asansör gibi bazı mekanlarda yaşanan aşırı huzursuzluk hali en sık görülen durumlardır” ifadelerini kullandı.

Geçmişinde psikiyatrik sorunlar yaşayan kadınların gebeliği planlamadan önce son kez psikiyatristleri ile durumlarını değerlendirmelerinin faydalı olacağını belirten Dr. Güveli, “Zira gebe iken ilaç kullanımı şansımız kısıtlanmakta ve bu tür sorunlarda psikoterapiye geç cevap vermektedir. Unutmayın beklenmedik her durumda olduğu gibi sürpriz bir gebelik sıkıntınızı artıracaktır. Planlı bir gebelik her anlamda sizi rahatlatacaktır” açıklamalarında bulundu.