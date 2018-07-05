Hamilelikte sigara kullanımı ve zararlarına dikkat

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, hamilelikte sigara kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Sigara dumanında bulunan nikotin, zift, kurşun, karbon monoksit ve diğer zehirli maddeler üst solunum yollarına, bronşlara, akciğerlere ve kana geçer. Kana geçince vücuttaki tüm organlara yayılarak, solunum sisteminde, kalp ve damarlarda ve diğer sistemlerde zarar verici etkilere neden olur. Anne adaylarının sigara içmesi halinde, anormal etkiler kendisini kısa sürede göstermeye başlar. Hem anne adayı, hem de fetüs için çok zararlı olur. Bu olumsuz etkiler genellikle günde 20 ya da daha fazla sigara içen anne adaylarında daha belirgin olur. Fakat sigaranın olumsuz etkisi bir taneyle bile kendisini gösterir. Sigara sayısı arttıkça etkiler daha zararlı olmaya başlar” dedi.

Yapılan araştırmaların sigara kullanımının hamilelik döneminde düşüklere neden olduğunu gösterdiğini ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Sigara içen anne adayları fetusun sağlığını ciddi şekilde riske atmaktadır. Bu aynı zamanda pasif içicilikte de aynı etkiyi gösterir. Gebelikte anne adayının sigara içmesi bebeğin su kesesinin erken açılmasına, bebeğin eşi plasentanın yanlış yerde yerleşmesine, erken ayrılmasına, dış gebeliğe, gebelikte hipertansiyon sorununa, kanama gibi farklı sorunların yaşanmasına sebep olabilir. Hamilelik süresinde sigara içen anne adayları bebeklerinin düşük doğum ağırlığıyla doğmasına neden olabilirler. Bu bebeklerde beşik ölümü, ani bebek ölümü daha sık görülür. Ayrıca bu bebeklerin daha huzursuz olduğu gözlenmiştir. Sigara gebelik ve bebek açısından çok sayıda olumsuz etkiye sahiptir. Bebeğin gelişiminden, kadının daha zorlu bir süreç geçirmesine kadar etkileri bulunmaktadır. Bazı gebelik vakalarında bebeğin anne karnında ölmesine bile neden olduğu belirlenmiştir” diye konuştu.

Dr. Fıçıcıoğlu, sigaranın hamilelikte ki etkilerini şöyle sıraladı:

“Hamilelikte erken doğum tehdidini ve riskini arttırır. Gebelik sırasında düşük tehlikesi daha yüksek olur. Gebelik kesesinin erken zamanda açılmasına neden olur. Bebeğin anne karnında henüz gelişmeden düşük kilolu doğumuna neden olur. Gebelik sırasında kanamalara neden olarak, bebeğin kaybedilmesi etkisini gösterebilir. Bebeğin yeni doğan döneminde ölme olasılığını arttırır. Gebelik döneminde sütün C vitamini miktarını, bebeği besleme etkisini azaltır. Doğumla birlikte bebekte çeşitli hastalıkların ortaya çıkması sağlar. Lohusa döneminde annedeki süt miktarını azaltır. Bebeğin pnömoni ve bronşit olma riskini arttırır. Sigara erken doğumlardan, ölü bebeklere ve doğumsal anomalilere kadar çok sayıda etkenden sorumlu tutulmaktadır. Hamilelik sırasında her içilen sigara hem karnınızda olan bebeğe, hem de size artmış risk faktörü olarak geri döner. Sigara içen annelerin bebeklerinin akciğerleri daha az gelişir, bebeklerinde ileri aşamada astım ve akciğer sorunlarının gelişme riski daha fazla olur. Aynı zamanda bebeklerin beynini de olumsuz etkilemekte, öğrenme zorluğu, düşük zekâ, davranış bozuklukları gibi etkilere neden olmaktadır. Yani gebelikte sigara içen anneler bebeklerine ömür boyu zarar verecek bir etkide bulunmaktadır.”

Yapılan araştırmalarla günde içilen sigara sayısıyla risk arasında doğru bir ilişki olduğunun belirlendiğini kaydeden Dr. Fıçıcıoğlu, “Sigara sayısının artmasıyla, yaşanabilecek sorunlar da artmaktadır. Ancak sigara sayısının azaltılması, riskin sıfırlanması anlamına gelmez. Sigara kullanımının genel olarak güvenli denilebilecek sayısı bulunmamaktadır. Sigaranın sayısına göre zararının olmadığı söylenemez. Anne adaylarının yapması gereken hamilelik planı yaptıklarında, sigarayı bırakmalarıdır. Gebe kalmadan önce kadınlar sigarayı bırakmalıdır. Mümkünse sigarayı gebelik planı yaptıklarında, en az 3 ay önceden bırakmalarıdır. Sigara kullanma alışkanlığı olan çiftlerin zaten gebe kalma olasılığı daha azdır. Araştırmalar sigaranın gebe kalmayı yüzde 40 oranında azalttığını belirlemiştir. Sigaranın erkek kısırlığına sebep olması, embriyo kalitesini düşürmesi gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Sigarayı bırakamayanlar ise, bunu yapabildikleri kadar azaltmaya çalışmalıdır. Araştırmalarda gebeliğin ilk üç aylık döneminde sigaranın bırakılması halinde, bebeğin genel sağlığı ve doğumun zamanında olması gibi etkenlerin sigara içmeyen bir anne adayının gibi olduğu belirlenmiştir” açıklamalarında bulundu.