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05 Temmuz 2017 13:12

Hastalanan hayvanlar kendi hastanelerinde şifa buluyor

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde, hasta hayvanlar şifa buluyor.

Hastalanan hayvanlar kendi hastanelerinde şifa buluyor

05 Temmuz 2017 13:12


Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı olan Hayvan Hastanesi, hayvanların sağlığı için hizmet veriyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi, hasta ve yaralı hayvanların şifa merkezi oldu. Birçok alandaki donanıma sahip olan hastane, çeşitli hastalıklara maruz kalan hayvanların tedavilerini üstleniyor. Kedi, köpek, kuş, at ve sığır gibi hayvanların gerek muayene gerekse de ameliyatlarının yapıldığı hastanede kiraz göz olarak bilinen hastalığa yakalanan kangal cinsi bir köpek, yapılan küçük bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Yapılan mini operasyonla ilgili bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Latif Emrah Yanmaz, “Bizlere çeşitli hastalıklara maruz kalmış hastalarımız geliyor. Köpeğimizde de, köpek ve kedilerde şekillenebilen kiraz göz dediğimiz bozukluk vardı. Küçük bir operatif girişimle normal olması gereken yere yerleştirdik. Bu tür göz hastalıklarıyla ilgili hastalarımız geliyor. Kedi, köpek, at ve sığır gibi hastalarımız zaman zaman geliyor” dedi.


Hastaneye bölge illerinden çok sayıda hasta hayvan geldiğini belirten Yanmaz, “Özel bir tecrübe gerektirmediği sürece birçok ameliyat yapabiliyoruz. Haftalık 200’e yakın hastaya hizmet veriyoruz.” şeklinde konuştu.




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