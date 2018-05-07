Hastane odası nikâh salonları oldu

Neşet Akdemir ile Esra Aras hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Aziziye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne nikâh işlemleri için başvuru yaptılar. Çiftin nikâh tarihi belli oldu. Ancak, damat adayı Neşet Akdemir, nikâha iki gün kala balkondan düştü ve bacağı kırıldı. Bunun üzerine Akdemir, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Damadın geçirdiği kaza sonucu nikâha gelemeyeceğini öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hastaneye doğru hareket etti ve cübbesini giyerek çiftin nikâh işlemlerine başladı. Tören sırasında çifte aile yakınları eşlik etti. Çiftin nikâh şahitliklerini ise yakın arkadaşları yaptı.

Genç çiftlerin nikâhını hastanede kıyan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,” Çiftlerimiz evlilik işlemleri için belediyemize başvuru yaptılar ve nikâh günü aldılar. Çiftimizin nikâh töreni hafta sonuydu. Damat adayımızın üzücü bir kaza sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini arkadaşlarımız bize aktardılar. Bizde hastaneye gidelim hem çiftimizin nikâhını kıyalım hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diye düşündük. Çiftimizin nikâhını hastanede kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Bizim için de çok özel ve güzel bir tecrübe oldu. Onlara bir ömür boyu hayırlı, huzurlu ve mutlu bir evlilik diliyorum” şeklinde konuştu.

Damat adayı Neşet Akdemir,” Nikâh için belediyemizden gün almıştık. Talihsiz bir kaza geçirdim ve nikâhımızın kıyılacağı gün hastanede tedavi görmek zorunda kaldım. Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan ve ekibi bize çok güzel bir sürpriz yaptılar ve hastaneye gelerek nikâhımızı kıydılar. Nikâhımız hastane odasında kıyıldı ama İnşallah bir ömür mutlu geçer ve güzel günler bizim olur” şeklinde konuştu.

Gelin adayı Esra Aras, yaşadıkları kazanın nikâh gününe denk gelmesinin çok garip bir olay olduğunu ancak buna rağmen mutlu olduğunu söyledi.

Genç çift, hassasiyetlerinden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.