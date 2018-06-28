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28 Haziran 2018 11:02

Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Oltu Devlet Hastanesi’nde tesis tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

28 Haziran 2018 11:02


Oltu Devlet Hastanesi personel tarafından gerçeğini aratmayacak şekilde tesis ve yangın tatbikatı yapıldı. Her türlü yangın faciasına karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için düzenlenen tatbikata, Oltu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de destek verdi.


Eş zamanlı düzenlenen uygulamalarla, binadan personelin, yatan hastaların tahliyesi, çeşitli kurtarma teknikleri ile alt ve üst katlarda mahsur kalanların kurtarılması, yangın söndürme ve tesis tahliyesi teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.


Oltu Devlet Hastanesi Personel Şefi Sivil Savunmadan sorumlu Güven Çevik kontrolünde yangın alarmı verilerek başlatılan tesis ve yangın tatbikatı. İtfaiye ekipleri haberdar edildi. Oltu Devlet Hastanesi binasını ikinci katından itfaye merdiveni ile tahliye gerçekleştirildi.


Oltu Belediyesi İtfaiyesi ve hastane yangın ekiplerinin iştirakleri ve birlikte tesis tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikat her hangi bir olumsuzluk yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlandı.




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