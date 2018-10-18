Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla Palandöken Çimento Müstahsilleri İşçileri Sendikası Ortaokulu'nda “Haydi Çocuklar Eba”ya yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışma, okul öğrencileri arasında EBA kullanımını artırmak, eğitim kalitesine katkı sağlamak, öğrencilerin sıkça kullandığı Facebook, Instagram tarzı platformlar yerine EBA kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Tören esnasında okul korosu tarafından davetlilere bir de mini bir konser verildi.

Programda görüşlerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Sosyal medya günümüzde aşırı derecede kullanılmakta bu ise özellikle öğrencilerimize zarar vermektedir. Teknolojiyi kullanırken EBA gibi faydalı platformların kullanılması hem bilgiyi artıracak hem de başarıyı getirecektir” diye ifade etti.

Ödül töreni sonunda dereceye giren öğrencilere Tablet hediye edildi.