Hayırsever bayanlardan bin öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği

İstanbul'da yaşayan Erzurumlu hayırsever Taliha Taş, arkadaşlarıyla birlikte Erzurum'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Babası Ilıca Pulur, annesi Horasan Azap köyünden olan hayırsever Taliha Taş, dostlarıyla beraber İstanbul'dan yola çıkarak Erzurum Ilıca ve Horasan'daki köy okullarında eğitim gören öğrencilere bot, mont, eşofman, atkı, bere, çorap, okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Hayırsever Taliha Taş, İstanbul'dan gelen dostlarıyla birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yaptıkları faaliyet hakkında bilgi verdiler.

Taş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Aziziye ve Horasan Belediye Başkanlarına kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Toplamda bin öğrenciye hediyelerini dağıtıyoruz. İstanbul'da ve hatta yurt dışında yaşayan dostlarımızla beraber öğrencilerimize geleceğimize böyle bir katkı sağlamak adına yollara çıktık. Öğrencilerimizi okullarında ziyaret edip ihtiyaçlarını dağıtıyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe dostlarımızın da ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı Erzurum bölge Müdürü Ayhan Türkez, “İstanbul'dan Erzurum'a uzanan yardım köprüsünde yer alan güzel yürekli insanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.