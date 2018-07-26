Hayırsever işadamı Rauf Azak’tan İmam Hatip Ortaokulu

Temel atma törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İşadamı Rauf Azak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Özmen ve vatandaşlar katıldılar.

Eğitim öğretime başladığı zaman 480 öğrenciye hizmet verecek olan ’Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu’ nun yapımına Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde başlandı.

Kurban kesilmesi ve yapılan dua’nın ardından Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ilk temeli atmak için butona bastı.

Vali Azizoğlu, Erzurum’un hızla gelişen ve bir şehir olduğunu söyledi.

Azizoğlu, ikili eğitimden kurtulmak için yeni okulların yapılmasının ihtiyaç olduğunu belirterek, "Rauf beyi katkılarıyla 16 derslikli okulun temelini attık. Okullaşmaya yönelik yatırımlarımız hızla devam ediyor." dedi.

Azizoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda desteklerini her zaman veriyor. Ancak tekli eğitime geçmek için vatandaşlarımızın da katkılarına son derece ihtiyacımız var. Rauf bey de bu konuda öncü oldu ve okulun yapımını üstlendi. Bu vesileyle Erzurum’daki diğer hayırsever iş adamlarımıza bu konuda çağrı yapmak istiyoruz." Dedi.