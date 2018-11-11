Hayvanseverlerden görme engelli kedi ile açıklama

Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyesi öğrenciler, hayvanlara yapılan şiddete tepki için basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonunun Tarım ve Orman Bakanlığında yaptıkları toplantıda sokak hayvanlarının sürgünü, katliamı ve esareti ile sonuçlanacak bir yasa tasarısı taslağının 22 Ekim'de hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Buradaki basın açıklamamızla ülkemizin birçok il ve ilçesiyle aynı anda diyoruz ki ‘Can veririz, can vermeyiz.' Türkiye'de yüzyıllardır birlikte yaşadığımız sokak hayvanları mahalle sakinlerimizdir. Sokak hayvanları, özellikle son yıllarda tanık olduğumuz gibi korkunç bir zulme maruz bırakılmakta, belediyeler ise bireylerden gelen zulmün fazlasını uygulayarak onları sokaklarımızdan koparmaktadır. Günümüzde barınak, bakımevi diye tabir edilen tesisler birer ölüm ve toplama kampına dönüşmüştür. Hayvana karşı şiddet suçtur diyerek hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması ve faillere en az 2 yıl 1 aydan başlama üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması, bakanlığın belediyeler üzerinde idari, yaptırım yetkisinin olması talebimiz ise ortadadır. Bu toplumsal talebi karşılamak yerine Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı sokak hayvanlarının katline neden olacak yasayı asla kabul etmiyoruz” denildi.

Basın açıklamasına sahiplendiği görme engelli 'Umut' adlı kedisiyle katılan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ve kulüp başkanı Tuğçe Güner, "Benim gibi engelli hayvan sahiplenmek isteyen hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor" dedi.