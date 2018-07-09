2018 Yılı Haziran ayında Erzurum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 846 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 24 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 870’e ulaştı.

2018 Yılı Haziran ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 12 artışla 946 ton olarak gerçekleşti.

6 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzurum Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 758 bin 289 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla 5 bin 244’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 14 artışla 5 bin 309 tona ulaştı.