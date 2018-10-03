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Hem pistte hem gönüllerde şampiyon

Erzurum Kristal Buz Paten Spor Kulübü’nün otizmli sporcusu Betül Okutucu, Samsun’da şampiyon oldu.

Erzurum Kristal Buz Paten Spor Kulübü'nün otizmli sporcusu Betül Okutucu, Samsun'da şampiyon oldu. Minik sporcunun azmi alkış alırken, gönüllerde de taht kurdu.


Erzurumlu otizmli sporcu Betül Okutucu, elde ettiği başarılı derece ile Dadaşların gönlünü fethetti.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ile şampiyonaya katılan Betül Okutucu, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Antrenör Mehmet Güneş yönetiminde yarışan Kristal Paten Spor Kulübü'nün minik sporcusu Betül Okutucu, kazandığı şampiyonluk madalyası ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.


Ailesi, antrenörü Mehmet Güneş ve destek olan bir ilaç firmasının Bölge Müdürü Erdal Köger ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret eden Betül Okutucu, başarısını ve elde ettiği zaferi Taşkesenligil ile paylaştı.


Minik sporcuyu kutlayarak ödüllendiren Taşkesenligil, “Betül bizim için çok özel bir şampiyon. Bu minik yaşında azmederek bu günlere geldi. Otizmli bir insanın hayata sımsıkı sarıldığını ve başarıyı yakaladığını bize gösterdi. Onun için Betül'ü ve onu bugünlere getiren antrenörü Mehmet Güneş'i kutluyorum. Ailesine Betül'ü spora getirerek, destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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