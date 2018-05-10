Hemoroid hastalığına dikkat

Dr. Ertan Beyatlı, halk arasında basur, mayasıl olarak da bilinen hemoroidin uzun yıllardır bilinen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertan Beyatlı, “Hayatı olumsuz yönde de etkileyebilen bu hastalık kişilere mağduriyet de verebilir.Orta yaşlarda görülme sıklığı artan hemoroid kadın da meydana gelebilir erkekte de. Basur veya hemoroid ameliyattan sonra tekrarlar mı sorusu belki de bu hastalıkla ilgili en fazla sorulan sorudur. Bu soruya net bir cevap alamayan hastalar belkide sırf bu yüzden ve hastalığın tekrarlaması kaygısıyla doktor muayenesine gitmemekte olup tedavi talebinde bulunmamaktadır” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Ertan Beyatlı sözlerine şöyle devam etti:

“Hastanın çevresinden birisi tedavi görmüştür ve basurun aylar veya yıllar sonra tekrarladığını duymuştur. İnternet üzerinden okuduğu bir makalede veya forumda bu hastalığın tekrarlayabileceği bilgisine denk gelmiştir (genelde bitkisel tedavi yöntemlerini vurgulamak amacıyla veya lazer ve benzeri yöntemlerin üstün olduğunu göstermek amacıyla var olan sitelerdir.) Yıllar önce kendisi basur ve hemoroidden ameliyat olmuştur ancak şikayetleri tekrarlamıştır.”

Dr. Beyatlı, basur veya hemoroidun tekrarlaması ifadesinin altında yatan faktörleri şöyle sıraladı:

“Yeni hemoroid veya basur oluşması, Yetersiz müdahale yapılması, Bitkisel tedavi uygulanması, Diğer hastalıkların hemoroid ile karıştırılması örneğin makat çatlağı (anal Fissür), anal fistül oluşumu, anorektal polipler, crohn veya ülseratif kolit hastalığı, anorektal veya kolon kanseri.”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Ertan Beyatlı son olarak sözlerine şunları ekledi:

“Yeni hemoroid veya basur oluşumu en sık rastladığımız nedenlerden birisidir. Yeterli bir cerrahi müdahaleden sonra makat bölgesinde oluşan şişlikler ve kanamalar aslında yeni oluşan bir basurun (tekrarlayan basur değil!) belirtisi olabilir. Basur makat bölgesinde genişleyen toplar damarlardır. Makat bölgesinde sağ tarafta 2 sol tarafta 1 olmak üzere 3 ana toplar damar mevcuttur. Ayrıca kişiden kişiye farklılık gösteren diğer ikincil toplar damarlar da vardır. Basur bazen sadece bir damarda bazen de birden fazla damarda aynı anda oluşabilir. Bazı durumlarda makat bölgesindeki bütün toplar damarlarda genişleme ve makatın iç duvarında sarkma olabilir (anal prolapsus). Böylelikle ameliyattan sonra zaman sürecinde diğer toplar damarlarda da yeni basurlar oluşabilir. Bu yeni basurların en önemli sebebi ise ilk basur durumunda var olan yeme içme alışkanlıkları ve yaşam tarzının devam edilmesidir. Örneğin ameliyat sonrası devam eden kabızlık ve ıkınma durumu gibi. Kısacası Hemoroid yeterli tedavi sonrası tekrarlamaz. Yeni basur oluşabilir, yapılan müdahale yetersiz olabilir veya basur tanısı doğru olmayabilir.”