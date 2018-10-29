Hemoroit hastalığı olanlar dikkat

Dr. Fahri Yetişir, çok sık görülen hemoroit hastalığının güncel tedavileri konusunda bilgi verdi.

Bu hastalığın son yıllarda beslenme ve yaşam şeklinin değişmesi sonucunda çok daha fazla arttığını belirten Dr. Fahri Yetişir, “Hemoroit hastalığının belirtileri; büyük tuvalet sonrasında açık kırmızı renkte kanama, anal bölgede irritasyon, kaşıntı, ağrı ve huzursuzluk hissi olabilir. Anüs etrafında şişlikler ve meme şeklinde kendini gösterebilir. Hemoroit teşhisi hastadan alınan hikaye ve fizik muayene ile genellikle konulur. Gerekli görülürse kolonoskopi dahil başka tetkiklerde yapılabilir” dedi.

Hemoroit hastalığında günümüzde bir sürü tedavi seçeneğinin mevcut olduğunu ifade eden Doç Dr. Yetişir, “Her hemoroit hastasına aynı tedavi uygulanamaz. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı çok önemlidir. Hatta en önemli aşama budur. Evde yapılabilecek tedaviler: Yüksek lifli gıdaların yenilmesi; Meyve ve sebzeyi daha fazla tüketilmesi büyük tuvaletin daha kolay yapılmasına sebep olur ve kabızlığın düzelmesini sağlar bu sayede daha az ıkınılır ve hemoroidin nedenlerinden kurtulma da çok önemlidir. Bölgesel yüzeyel tedaviler: Basit lokal hemoroit kremleri. Erken evre hemoroitlerde anal bölgedeki huzursuzluk ve kaşıntı hissini yok etmek için basit hemoroit kremleri kullanılabilir. Hidrokortizon içeren hemoroit kremlerini kullanırken bir haftadan fazla kullanmamak lazım çünkü bu bölgedeki cildin incelmesine neden olabilir. Sıçak su oturma banyosu: Bir leğenin içine banyo suyundan biraz daha sıcak su konularak içerisine 15-20 dakika oturulması. Anal bölgenin temizliği ve hijyeni: bu bölgenin temizliğinde ılık su kullanılmalıdır. Alkol ve parfümden kaçınılmalıdır. Temizlikten sonra kurutulmalıdır. Tromboze Dış hemoroidin tedavisi: Lokal veya genel anestezi altında tromboze olmuş olan hemoroit pakesi açılıp pıhtılaşmış kanı boşaltılır ve çok hızlı bir şekilde tedavi edilip rahatlamanızı sağlayabiliriz. Minimal İnvaziv Hemoroit tedavileri: Bant uygulaması: bu işlem özellikle iç hemoroitlerde uygulanmaktadır. Bu işlem çok basit ve hızlı uygulanabilen bir yöntemdir. Bu işlem bazen ağrıya neden olabildiği gibi işlem sonrasında kanamalara da neden olabilir. Hemoroidin kuagüle edilmesi: günümüzde teknoloji çok gelişti ve tıbbın her alanına girdi, tüm ameliyatlarda olduğu gibi hemoroit ameliyatlarında da bu teknolojik cihazlardan faydalanmaktayız. Hemoroidi kuagüle etmek için radyofrekans, infrared ve lazer kullanılabilmektedir. Bu işlemin faydaları; bu işlemler çok daha küçük ameliyat kesilerinden yapılabilmektedir ve işlem sonrasında ağrı hemoroit cerrahisi ile kıyaslayınca daha az olur. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişme olasılığı da daha az olur. Hastaların ameliyat yaraları çok daha çabuk iyileşir. Bu işlemleri lokal anestezi altında yapılıp 2-3 saat gözetim altında tuttuktan sonra hastalar taburcu edilebilir. Hastanede yatmalarına genellikle gerek olmaz. Bu işlem sonrasında hastalar işlerine daha çabuk dönebilirler. Hemoroidin Cerrahi Tedavisi: hemoroit çok komplike olduğu durumlarda cerrahi tedavi tercih edilebilmesine rağmen cerrahi tedaviyi eskisi kadar sık kullanmamaktayız. Bu işlem genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Bu işlem esnasında hastalıklı hemoroit dokusu cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Stapler yardımı ile hemoroit ameliyatı: Bu işlem usulüne uygun yapıldığı takdirde daha az ağrı yapar. Standart hemoroit cerrahisinin diğer minimal invaziv yöntemler ile karşılaştırılınca; post operatif ağrı ve komplikasyon gelişme olasılığı daha fazla” diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir, “Hemoroidi tedavi ederken gözden kaçan noktalardan bir tanesi hemoroide neden olan etmenlerin yok edilmesi veya azaltılmasıdır, eğer hemoroit etkenleri ortadan kaldırılmaz ise nasıl tedavi ederseniz edin tekrar etme riski çok fazladır. Şikayetiniz başladığında gecikmeden bu işin uzmanı bir genel cerraha muayene olmak lazım. Verilen tedaviye tamamen uygulamak lazım ve kontrollerine gitmek lazım. Hemoroit tedavisi uzun süreli bir tedavi ve takip gerektirir bu nedenle tedavi tamamlanana kadar doktor takibinin sürdürülmesi gerekir. Hemoroit tedavisinde zorlanıyor iseniz sizin de doktorunuza başvurup tedavinizi en optimumda götürmeye çalışmalısınız. Yoksa tedavideki gecikmeler veya ihmaller sizin tedavinizi daha da zorlaştırır” şeklinde konuştu.