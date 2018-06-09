Hemşehrileri bağrına bastı

Genç siyasetçiyi bağırlarına basan hemşehrileri, birliğin beraberliğin bozulmayacağı mesajını verdiler.

Cuma Namazını Pasinler İbrahim Hakkı Hazretleri Camiinde kılan MHP Erzurum Milletvekili adayı Adem Yurdigül, daha sonra Pasinler esnafıyla bir araya geldi. Hemşehrileri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Yurdigül, “Pasinler halkı Cumhur İttifakına inanıyor, bizleri destekliyor onların duaları ve inançlarıyla biz kazanacağız, Türkiye kazanacak’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde fırında üzerinde üç hilal olan ekmek pişirip halka dağıtmasıyla gündeme gelen MHP Milletvekili adayı Adem Yurdigül, Pasinler İlçesi’nde de Erzurum’un meşhur kadayıf tatlısını pişirdi. Yurdigül, mahareti ile kadayıf ustasından tam not aldı.

Esnaf gezisi sonrası Pasinler Ticaret Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ziyaret eden Yurdigül, ardından Ziraat Bankası ve Halk Bank Pasinler şubelerine konuk olarak bankada ki müşteriler ile sohbet etti. Daha sonra Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçen Yurdigül, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve polis memurlarıyla hasbihal etti.

MHP Pasinler İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Adem Yurdigül, partilileri ile iftar yaptı. İftar sonrası baba ocağı Pasinler’in Bulkasım Köyü’ne geçen Yurdigül, köylüleri ile hasret giderdi. Hemşehrilerinin yoğun ilgisine teşekkür eden Yurdigül, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, dış mihraklar içte ve dışta her türlü oyunu sergileyerek devleti diz çöktürmeye çalışıyorlar. Bizler bu zorlu sürecin geçmesi için çalışıyoruz, çalışacağız. Erzurum ve Pasinler halkının desteği, ilgisi ve teveccühleri bizleri çok onurlandırdı. İnşallah hem Cumhur İttifakı hem de milletvekili seçimlerinde başarılı olacağız. Allah utandırmasın, kendi köyümde memleketimde bu ilgiyi alakayı görmekten çok mutluyum. İnşallah dualarla, desteklerle ülkemiz için en hayırlısı olacak’’ dedi.