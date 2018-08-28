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28 Ağustos 2018 09:35

Heykeltıraş Murat Alınak:

Kudüs’ün fatihi Sultan Selahaddin Eyyubi ve Ahmedi Hani büstlerini icra eden Heykeltıraş Murat Alınak, Hakkâri ve Ağrı da Selahaddin Eyyubi ve Ahmedi Hani isimlerinin bulunduğu devlet kurumlarına mevcut büstlerin değerlendirilmeye alınması için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Heykeltıraş Murat Alınak:

28 Ağustos 2018 09:35


Heykeltıraş Murat Alınak, mevcut büstlerin il yönetimince onaylanarak, değerlendirilmeye alınması için ayrıca Hakkâri ve Ağrı da ki Valiliklere, Belediye Başkanlıklarına ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine de dilekçe ile başvuruda bulunduğunu söyleyerek, “Maalesef 8 aydır tüm girişimlere ve görüşmelere rağmen, bürokratik prosedürler nedeniyle Selahaddin Eyyubi ve Ahmedi Hani büstlerinin değerlendirilmeye alınmadı. Umudum icra edilen bu iki eserin devletçe değerlendirilmeye alınmasıdır” dedi.


Alınak, “Bilindiği gibi İmparator Selahaddin Eyyubi tarihte Kudüs’ün fatihidir. Dünya tarihinin gelmiş, geçmiş en ünlü imparatorlarından biri olan Selahaddin Eyyubi tüm Dünya milletlerince tanınan, merhametli, barışsever ve erdemli bir komutandır. Selahaddin Eyyubi hümanist kişiliğiyle hayatı boyunca İslam için, İslam tabası için, Orta doğu halklarının selameti için mücadele veren Orta doğu tarihinin en büyük barış mimarlarındandır. Ahmedi Hani ye gelince filozof, şair ve yazar kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuş, bölge halkınca baş tacı edilen değerli bir şahsiyettir. Ahmedi Hani’nin şimdilik Iğdır merkezde büyük bir anıtı ve Doğubayazıt’ta bir balmumu heykeli mevcuttur. Tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran bu şahsiyetlere değer veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Sizlerin zamanınızda ilk kez Ahmedi Hani’nin ebedi eserleri Kürtçe olarak basıldı; bu takdire şayan bir olgudur. Bilindiği gibi Anadolu zengin tarihsel ve kültürel mirasıyla büyük bir kültür mozaiğidir. Dile getirilen bu değerler ve şahsiyetler kadim Anadolu için, Anadolu Halkı için çok büyük bir değer ve anlam arz etmektedir” diye konuştu.


Son zamanlarda Kudüs’ün işgalini protesto etmek için Türkiye’nin birçok ilinde dev mitingler ve gösteriler yapıldığını hatırlatan Murat Alınak, “Bu mitinglerin en büyüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı da gerçekleştirdi. Bu miting cumhuriyet tarihinin en büyük mitingiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan dileğim bu iki esere devletin sahip çıkması ve bu eserlerin devletçe değerlendirilmeye alınmasıdır” dedi.




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