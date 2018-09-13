Heykeltıraş Murat Alınak'tan İdlip için ateşkes çağrısı!

Geçmiş yıllarda Orta Doğunun en büyük insan hakları anıtını icra eden Heykeltıraş Murat Alınak, son günlerde Suriye'nin İdlip kentine yapılan saldırıları kınayarak bu savaşın derhal durdurularak, ateşkesin sağlanması ve burada yaşayan 3,5 milyon masum sivilin can ve mal güvenliğinin koruma altına alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve NATO birliklerine çağrıda bulundu.

7 yıldır Orta Doğu coğrafyasında cereyan eden savaşlarda yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Alınak, şehirlerin yerle bir edildiği, milyonlarca insanın mülteci konumuna düşürülerek sefil ve perişan bir durumda getirildiğini dile getirdi.

Heykel sanatçısı Murat Alınak, “Maalesef 21. yüzyılda sanatçı geçinen ve sözde sanat adı altında ün ve marka adı altında türlü, türlü ilişkiler, reklam ve pazarlamalar la çok yüksek parasal meblağlar kazanan sözde sanatçıların Orta Doğu'da çok uzun yıllardır süren ve büyük insanlık acılarına ve dramlarına sahne olan savaşlara kendi bireysel çıkar ve menfaatleri uğruna duyarsız kaldı. Bu durum gerçek sanat etiğine, devrimci sanatçı kişiliğine ve duruşuna aykırı. Bir sanatçı olarak dileğim ve temennim İdlip'te sürdürülen saldırılarda masum sivil halkın koruma altına alınmasıdır. Bu konuda başta ABD, Rusya ve Suriye yönetimlerinden dileğim İdlip'te büyük can ve mal kayıplarının önlenmesi ve büyük göçlerin durdurulması için bölgede ateşkesin acilen sağlamalarıdır” dedi.