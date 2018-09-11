Hikmet Karaca; “Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır”

Kurumlar kendi uzmanlık alanlarında hizmet verdiğinde daha verimli olurlar “ dedi.

Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kitap ve kırtasiyeci esnafımızın sorunlarının hala devam ettiğini belirtti. Karaca yaptığı açıklamada, “Geçmiş yıllarda bazı okulların öğrenci velilerini belli noktalara yönlendirmeleri, okul kitaplarının bedava dağıtılması korsan olarak ilimize getirilen ve okullarda el altından satılan kitaplar, kitap ve kırtasiyeci esnafını zor durumda bırakıyordu. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerinde açtıkları kitap satış mağazaları da kitapçı esnafımızın ticaretini önemli ölçüde etkilemektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerde açtıkları kitap ve kırtasiye satış mağazaları esnafımızı daha fazla mağdur etmeden acilen kapatılmalıdır, her kurum kendi uzmanlık alanında hizmet vermelidir.” dedi.

Hikmet Karaca 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için öğrenci velilerinin hazırlıklara başladığını hatırlatarak, veli ve öğrencilere yeni dönem öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Karaca "Merdiven altından, ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünleri satın almayın. Çünkü bu ürünlerin büyük çoğunluğu sağlıksız ürünlerdir. Markasız ürün alarak çocuğunuzun hayatını riske atmayın. Güvenli kırtasiye ürünü sadece kırtasiyeciden alınır. Sadece ucuz diye markası, üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerinden almak çocuğunuzun sağlığı için risk taşımaktadır. Aldığınız ürünün barkoduna, ambalajına bakın, ambalajı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli ve sağlıklı ürünleri satın alın. Bu çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacaktır. Biz oda olarak bir taraftan üyelerimizin hakkını koruma adına, diğer taraftan öğrencilerimizin taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünlerini satın almamaları için elimizden geleni yaptık. Sağlıklı ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Buna karşılık tüketicimiz de artık üzerine düşeni yerine getirmeli ve bilinçli alışveriş yapmalıdır. Sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri almalı. Bunun için de en doğru adres kırtasiyelerdir.” diyerek sözlerini noktaladı.