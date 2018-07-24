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24 Temmuz 2018 09:25

Hilalkent, sosyal donatıya doydu

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Hilalkentte sosyal belediyecilik hizmetlerini eksiksiz sürdürüyor.

Hilalkent, sosyal donatıya doydu

24 Temmuz 2018 09:25

Yerleşime açıldıktan sonra sosyal donatıları eksik bırakılan, bugün büyük bir mahalleyi aşan nüfus ve bina sayısıyla Hilalkent futbol sahası, park, bahçeler, mesire yeri ve Kadın Spor Merkeziyle daha sosyal bir semt oldu.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Hilalkent’in kurulması ve planlamasında sosyal donatıların adeta yok sayılmış olduğunu belirtti. Hilalkentte gençlerin aktivitesi için futbol sahası, park ve bahçeler yapıldığının altını çizen Ali Korkut, Hilalkent semtinde insana yönelik çok hizmet yaptıklarını söyledi. Hilalkent için 2017 yılında yapımına başlanan, oyun parkları, yeşil ve ağaçlandırma çalışması tamamlanmak üzere olan 7 park yapan Yakutiye Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Yaptıkları 7 parktan birinin önünde poz veren Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, "Eğer bir yerde insanlar için yerleşim yeri açıyor, yapılaşmaya izin veriyorsanız, o bölgede mutlaka sosyal donatılar geniş olarak planlanmalıdır" dedi.


Hilalket için hiçbir sosyal imkanın düşünülmemiş olmasının belediyecilik açısından büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Ali Korkut, "Dönemimizde Hilalkentte yaşamını sürdüren insanlarımız için yeşil alan, sosyal donatı adına çok hizmet ürettik. Spor yapacak gençlerimiz için futbol sahası yaptık. 7 adet park yapıldı, hizmete açıldı. Hilalkent sakinlerine hitap eden Kadın Spor Merkezimiz ve yanındaki devasa büyüklükteki mesire alanımız var" şeklinde konuştu.


Hilalkent’in yeni yerleşim alanı olduğunu anımsatan Ali Korkut, her yeni binanın birtakım alt ve üst yapı ihtiyacını gerektirdiğini belirtti. Hilalkentte geniş çift şerit yollar dahil yolların tamamına yakınının kendileri tarafından açıldığına da vurgu yaptı.




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