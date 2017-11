Hizmet-İş’ten "Kadına Şiddete Hayır" açıklaması

Şube Başkanlığı Kadın Komitesi Başkanı Ebru Seven, "Şiddetten arındırılmış bir dünya istiyoruz" diyerek, basın açıklaması yaptı. Seven, kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduklarının altını çizerek, tüm kadınları birlik ve beraberlik bilinciyle dayanışmaya çağırdı. Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Seven, basın açıklamasında şunları kaydetti: "HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Kadına Yönelik şiddete Hayır demek için bir aradayız. Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz. Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir."

ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Seven, "“Doğal” ya da “Kaçınılmaz”, “Kader” ya da “Yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçilerin sorunlarına çözüm üretmekte ve kadın emeği’nin verimliliği ve saygınlığına örnek olmaktadır. Onların kadın ve emek odaklı etkinlikleri, çalışma hayatımızın yüz akı niteliğindedir. HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“ Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz. HAK-İŞ olarak şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir. Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bu düşüncelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz diyor tüm katılımcılara ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.