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30 Aralık 2016 16:43

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ın yeni yıl mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ın yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 16:43

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.
Aydın, yeni yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2017 yılında Horasan için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti.
Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi: "İçeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklar, Giderek uluslararası bir tehdit haline gelen terör eylemlerine ve yüzlerce sivilin yaşamını yitirmesine kadar uzanan insanlık dramı, içimizde derin yaralar açtı. Türk Milletinin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması, demokrasi dışı 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz şehit olurken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil merkezi Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve demokrasiye bomba düştü. Dileğim o ki, hiçbir güç laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamasına el uzatmasın. Yüce Rabbim inşallah bir daha Ülkemize bu günleri yaşatmasın ve şer odaklarına fırsat vermesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha baş sağlığı dilerim. 2017 Yılının ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum."



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