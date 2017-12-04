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04 Aralık 2017 13:51

Horasan Belediyesinden anlamlı destek

3 Aralık Dünya Engelliler günü Horasan Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Horasan Belediyesinden anlamlı destek

04 Aralık 2017 13:51


Erzurum’un Horasan ilçesi Fatih Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa Horasan Belediye yetkilileri daire amirleri okul müdürleri öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Fatih Ortaokulu bünyesinde Eğitim veren Özel Eğitim Okulu Öğretmenlerinden Hatice Yıldırım, “Nice insanlar sağlıklı iken geçirdiği bir trafik kazası, iş kazası, kalp krizi damar tıkanması veya bulaşıcı bir hastalık sonucu sağlıksız felçli ortopedik ve görme engelli olabilmektedirler. Sebebi ne olursa olsun engelli dediğiniz kişi birimizin evinde evlat bir başkasının evinde ise kardeştir, abidir, abladır veya bazen bir annedir ve babadır. Neticede her engelli, birimizin canıdır ciğeridir. Engelli bir kardeşimizi bağrımıza basmak için akrabamız ya da yakın komşumuz olması gerekmiyor. Yüce dinimiz İslam engelli ve düşkün insanlara yardım etmeyi sadaka olarak görmüştür. O halde sokakta, parkta, okulda, hastanede veya başka bir yerde konuşma engellisine dil, işitmeyene kulak, görmeyene göz, uzanmak isteyene kol, yürümek isteyene yol olabiliriz. Bugün biz başkasına kim bilir yarında birileri bize yardımlaşırsak güçlükleri daha kolay aşabiliriz. Bir engelli kardeşimize el uzatmak için insan olmak fikretmek varlığın sınavının da yokluk kadar ağır olduğunu bilmek yetiyor. Günümüzün engelli kardeşlerini ve siz fedakar ailelerini daha iyi anlama ve sorunlarınıza çözüm üretme çabamıza katkı sağlaması temennisiyle hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından etkinlik, öğrencilerin engelliler haftası konulu pankart ve slayt gösterileri ile devam etti. Engelli öğrencilerinin hazırlamış, oldukları koro gösterileri katılımcılardan bol bol alkış aldı.


Yapılan gösterilerin Ardından özel eğitim okulunda öğrenim gören zihinsel ve bedensel engelli olan öğrencilere Horasan Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.




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