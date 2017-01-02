Horasan Toplum Sağlığı Merkezi tüberküloz hakkında bilgilendirdi

Horasan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘’Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası’’ nedeniyle halk arasında verem olarak tabir edilen Tüberküloz hastalığı hakkında bilgilendirme ve tüberküloz hakkında öğrenciler arasında resim şiir yarışmaları yapıldı.

Horasan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada her yıl 3-9 Ocak tarihlerinin kapsayan haftanın ‘’Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası’’ olarak kabul edildiği bildirildi. Hafta kapsamında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle toplumun verem konusunda bilgilendirilmesi ve bu hastalığa tüm kesimlerin dikkatinin çekilmesi amaçlandığının aktarıldığı açıklamada, Horasan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU NEDİR?

Ülkemizde tüberküloz hastalığı, 20. yüzyılın ilk yarısında çok büyük bir salgın yapmıştı. Bir numaralı ölüm nedeni idi. Yürütülen yoğun verem savaşı çabaları sonucunda durum değişmiştir. Tüberküloz artık önemli bir ölüm nedeni değildir. Türkiye’de 12-15 milyon bir nüfusun enfekte olduğu, yani vücutlarında henüz hastalık oluşturmamış verem mikrobunun olduğu hesaplanmaktadır. Bu insanların yaklaşık yüzde onu yaşamlarının bir döneminde verem hastası olacaklardır. Düzensiz ve hatalı tedaviler yüzünden ilaçlara dirençli veremli hasta sayılarının ülkemizde yüksek oluşu önemli bir sorunumuzdur.

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?

Tüberküloz’un kaynağı, tedavi görmemiş, aktif veremi olan hastalardır. Nefes vermekle, özellikle de öksürmek, hapşırmak, konuşmak ile mikroplar çevre havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları nefesleriyle alırlar. Bulaşma için genellikle verem hastası bir kişi ile belirli süre birlikte yaşamak gereklidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi başlandıktan sonra bulaşma hızla sona erer. Çatal, kaşık, tabak, bardak, giysi gibi nesnelerle, kan ile, cinsel ilişki ile bulaşma olmaz.

“TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU” NEDİR?

Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra aylarca-yıllarca hastalık yapmadan kalabilir. Bu dönemde vücudun oluşturduğu savunma, mikropları hapseder, sessiz şekilde tutar. Buna tüberküloz enfeksiyonu ya da kişinin enfekte olması diyoruz. Kişi, kendisinin enfekte olduğunu genellikle bilmez. Tüberkülin (PPD) ile cilt testi yapılırsa pozitif olur; bu yolla enfekte olduğu anlaşılır. Bu dönemde mikroplar bir anlamda hapsedilmişlerdir. Tüberküloz enfeksiyonu, cilt testi ile anlaşılır.